بمناسبة عطلة عيد الأضحى .. وزارة الدّاخلية ومرصد سلامة المرور يقدّمان توصيات لمستعملي الطّريق

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/balaghmourouryyy.jpg width=100 align=left border=0>

أوصت وزارة الدّاخلية في بلاغ مروري اليوم الجمعة بمناسبة عطلة عيد الأضحى الموافق ليومي 16 و17 جوان الحالي، بالالتزام التّام بقواعد الجولان والتحلي برحابة الصدر واحترام الأولوية والالتزام بالسياقة المتزنة، واتباع إشارات ونصائح الأعوان.



كما دعت الوزارة، في إطار الاحتياطات الأمنية الخاصة بتأمين هذه العطلة وما قد تشهده الطرقات من حركية مرورية مكثفة، ولتجنب حوادث المرور، إلى وضع حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران وعدم نقل ركاب على وسيلة غير معدة للغرض وتجنب السياقة في حالة تعب وعدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق، إلى جانب عدم الإفراط في السرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والانتباه عند شق الطريق من قبل المترجلين.





...



وفي السياق ذاته، أوصى المرصد الوطني لسلامة المرور، في بلاغ له، بارتداء الخوذة بالنسبة لسائقي الدّراجات النّارية وعدم السّياقة تحت تأثير مادّة كحولية، فضلا عن عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية عن السائق وتجنب ترك المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار داخل السيارة.



كما أوصى مرصد المرور مستعملي الطّريق، بالخصوص، بالتّأكد من حالة السّيارة من خلال مراقبة مستوى الزيوت والسّوائل وضغط الهواء في الإطارات وتفقّد الإطار الاحتياطي وحالة البطارية، إضافة إلى تجنّب ملء خزّان الوقود إلى أقصى حد لتجنّب زيادة الضّغط بفعل الحرارة وتجهيز السيارة بالمعدّات اللاّزمة من مصباح قارورة إخماد الحريق وصندوق الأدوات الصحيّة.



ودعا أيضا مستعملي الطّريق إلى تجنب السياقة في حالة تعب وضرورة إيقاف السيارة من حين لآخر لأخذ قسط من الراحة خاصة عند قيادة السيارة لمسافات طويلة وعدم ترك الأطفال بمفردهم في السيارة ولو لفترة قصيرة لأن درجات الحرارة داخل السيارة تتضاعف مقارنة بالخارج.



كما نصح السّواق بتشغيل المكيف داخل السيارة لتجنب الإصابة بالتوتر والضغط العصبي بسبب الحرارة العالية وأخذ فترات راحة من حين لآخر.



وأوصى المرصد الوطني لسلامة المرور كافّة السواق المهنيين بأخذ قسط راحة دوريّة أثناء السّفرات والتقيّد بكلّ نصائح المرور وخاصّة منها السياقة المتزنة وتجنّب السرعة المفرطة والمجاوزة الممنوعة.



وأفادت وزارة الدّاخلية بأنه يمكن عند الضرورة الاتصال بأرقام هواتف النجدة التالية :

- 197 الأمن الوطني

ــ 193 الحرس الوطني

ــ 198 الحماية المدنيّة

أو إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية : 71.342.787 ــ 71.343.201

أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم : 71.960.448