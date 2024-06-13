تونس غطت 14 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء الى موفي افريل 2024 عبر التوريد من الجزائر وليبيا

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ارتفعت واردات تونس من الكهرباء بشكل ملحوظ من الجزائر وليبيا مع موفي افريل 2024 وقد ساهمت هذه الكميات في تغطية 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.



وبلغ إنتاج الكهرباء في تونس وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم موفى شهر أفريل لسنة 2024 حوالي 5538 جيغاوط ساعة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بموفى شهر أفريل 2023.





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وسجل الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة. وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 بالمائة.