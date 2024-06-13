Babnet

تونس غطت 14 بالمائة من حاجياتها من الكهرباء الى موفي افريل 2024 عبر التوريد من الجزائر وليبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 18:47 قراءة: 0 د, 27 ث
      
ارتفعت واردات تونس من الكهرباء بشكل ملحوظ من الجزائر وليبيا مع موفي افريل 2024 وقد ساهمت هذه الكميات في تغطية 14 بالمائة من الحاجيات الوطنية من الكهرباء.

وبلغ إنتاج الكهرباء في تونس وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم موفى شهر أفريل لسنة 2024 حوالي 5538 جيغاوط ساعة مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بموفى شهر أفريل 2023.

...

وسجل الانتاج الموجه الى الاستهلاك المحلي انخفاضا بنسبة 2 بالمائة خلال نفس الفترة. وقد اعتمد أسطول إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء حيث تقدر مساهمته بحوالي 95 بالمائة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289255


babnet
Can_2024
 CAN_2024   J-1

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*