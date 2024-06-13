Babnet

الميزان التجاري الطاقي لتونس سجل عجزا ناهز 8ر3 مليار دينار مع موفي افريل 2024 -مرصد -

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 18:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس مع موفي افريل 2024 ، بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 ليبلغ 8ر3 مليار دينار مقابل 2ر3 مليار دينار.

وبين المرصد الوطني للطاقة والمناجم في نشريته الظرفية لشهر افريل 2024 ، ان قيمة صادرات تونس من الطاقة انخفضت مع موفى شهر أفريل 2024 بنسبة 1 بالمائة متبوعة بارتفاع في الواردات بنسبة 12 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام.

...

واشار المرصد ، في سياق متصل، الى ان نسبة تغطية الواردات للصادرات على مستوى الميزان التجاري الطاقي قاربت 22 بالمائة مع موفى أفريل 2024.

وتشير البيانات الى تونس سجلت موفى شهر أفريل الماضي 24 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول و 56 امتياز استغلال منها 44 طور الانتاج الى جانب تسجيل حفر بئر استكشافية جديدة برخصة "جناين الجنوبية".


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289253


babnet
Can_2024
 CAN_2024   J-1

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 19:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*