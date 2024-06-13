سليانة: وضع 7 أطباء بياطرة على ذمة المواطنين للإجابة عن تساؤلاتهم وتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي أيام العيد

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وضعت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة، 7 أطباء بياطرة على ذمة المواطنين للإجابة على تساؤلاتهم ولتأمين المراقبة الصحية البيطرية للأضاحي خلال أيام العيد، وفق المكلف بدائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عبد الرزاق الماجري

وبين الماجري في تصريح اليوم الخميس لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن أرقام هواتف الاطباء البياطرة، موضوعة على الصفحتين الرسميتين لوزارة الفلاحة وولاية سليانة على ذمة المواطنين ويمكن التنسيق معهم في الغرض.







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وأضاف أن مصالح دائرة الإنتاج الحيواني، انطلقت اليوم في توزيع مطويات قواعد ضمان سلامة الأضحية بعدد من نقاط بيع الأضاحي وبالأسواق الأسبوعية بمختلف المعتمديات، قصد توعية وتحسيس المواطنين بهذه القواعد، وأشار الى جملة من النصائح الخاصة باقتناء الأضحية على غرار التاكد من نشاطها وقدرتها على الاكل وعدم وجود أعراض عرج وهو ما يشير الى سلامتها.



وذكر أنه ينصح نقل الأضحية في وسيلة ملائمة مع ضمان التهوئة وعدم التعنيف، فضلا عن ربطها والتثبت من طريقة وضع الحبل وعدم تعليفها والاقتصار على الماء قبل 24 ساعة من الذبح، واوضح ان عملية السلخ يجب أن تتم مباشرة بعد توقف سيلان الدم، ويحبذ ان لا تتم عملية النفخ بالفم وعدم جرح أو ثقب الجلد عند السلخ وعدم ترك بقايا اللحم في الجلد لتجنب تعفنه، كما يتعين تعليق الذبيحة ساعتين كأقصى حد بعد الانتهاء من عملية الذبح في مكان مظلل بعيدا عن أشعة الشمس

واكد أن عملية خزن الأعضاء (الكبد والقلب والرئة) تتم مباشرة بعد الذبح في الثلاجة (4 درجات) وكذلك بالنسبة للأحشاء والأمعاء، في ما تخزن اللحوم التي ستستهلك في حيز زمني يقل عن 3 أيام بعد الذبح في الثلاجة (4 درجات) وتجمد اللحوم المتوقع استهلاكها بعد 3 أيام من الذبح في درجة (-18).