الرابطة 1- الجولة الختامية لمرحلة تفادي النزول: مباراة مصيرية لمستقبل سليمان ونجم المتلوي

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تشهد الجولة الختامية لمرحلة تفادي النزول المقررة غدا الجمعة مباراة مصيرية وحاسمة بين مستقبل سليمان صاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة ونجم المتلوي السادس ب19 نقطة سيتم التعرف في اعقابها عن هوية الفريق الذي سيرافق مستقبل المرسى الى الرابطة الثانية.



وتبدو المواجهة حماسية الى ابعد الحدود باعتبار رغبة كل فريق في الفوز بنتيجة اللقاء لضمان البقاء في مصاف النخبة رغم ان التعادل يكفي نجم المتلوي للمحافظة على مكانه في الرابطة الاولى.





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وعلاوة على اسبقية الميدان التي يحظى بها مستقبل سليمان، يدخل ابناء المدرب فخر الدين قلبي المباراة بمعنويات مرتفعة باعتبار سلسلة النتائج الايجابية التي تحققت في الجولات الثلاث الماضية امام كل من مستقبل المرسى والنادي البنزرتي بهدف دون رد، واتحاد تطاوين بهدفين لصفر بما اثر ايجابا على الاجواء العامة في فريق الوطن القبلي قبل المباراة الختامية الحاسمة ضد نجم المتلوي.



وفي المقابل سيبحث نجم المتلوي بقيادة مدربه الجديد منذر مخلوف الذي خلف قيس اليعقوبي، بعد اكتفاء الفريق في الجولة الماضية بالتعادل على ارضه 1-1 مع قوافل قفصة عن تحقيق الفوز لمواصلة مسيرته في الرابطة المحترفة الاولى او على الاقل الخروج بنقطة التعادل التي تكفيه للبقاء في قسم النخبة.

وفي بقية لقاءات الجولة، ستكون المواجهات شكلية باعتبار ان فرق اتحاد بن قردان وقوافل قفصة والاولمبي الباجي والنادي البنزرتي واتحاد تطاوين غير معنية بحسابات النزول غير انها ستعمل على انهاء موسمها في البطولة على نتيجة ايجابية تعزز بها مركزها في الترتيب.



وفي ما يلي برنامج وحكام الجولة الختامية

الجمعة 14 جوان 2024 (س16 و30)

في ملعب سليمان

مستقبل سليمان - نجم المتلوي الحكم سيف الورتاني

في ملعب بن قردان

اتحاد بن قردان - مستقبل المرسى الحكم هيثم الطرابلسي

في ملعب قفصة

قوافل قفصة - الأولمبي الباجي الحكم منتصر بالعربي

في ملعب بنزرت

النادي البنزرتي - اتحاد تطاوين الحكم بسام بلعيد

