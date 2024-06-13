Babnet

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الدور النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666aa76fabfa49.20794318_oigqmelhfnkjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 13 Juin 2024 - 09:10 قراءة: 0 د, 34 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي :

الثلاثاء 18 جوان 2024 (الجولة الاولى)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
...

الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

الخميس 20 جوان 2024 (الجولة الثانية)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

السبت 22 جوان 2024 (الجولة الثالثة )
قاعة القرجاني (س18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

الثلاثاء 25 جوان 2024 (الجولة الرابعة)
قاعة القرجاني (س18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري

الخميس 27 جوان 2024 (الجولة الخامسة)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي

ويفوز بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289210


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 09:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*