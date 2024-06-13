البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج الدور النهائي

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في ما يلي برنامج مباريات الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة للموسم الرياضي 2023-2024 الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والنادي الافريقي :
الثلاثاء 18 جوان 2024 (الجولة الاولى)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الثلاثاء 18 جوان 2024 (الجولة الاولى)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
الخميس 20 جوان 2024 (الجولة الثانية)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
السبت 22 جوان 2024 (الجولة الثالثة )
قاعة القرجاني (س18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
الثلاثاء 25 جوان 2024 (الجولة الرابعة)
قاعة القرجاني (س18)
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري
الخميس 27 جوان 2024 (الجولة الخامسة)
قاعة محمد المزالي بالمنستير (س18)
الاتحاد المنستيري - النادي الافريقي
ويفوز بلقب البطولة الفريق الذي يتمكن من الفوز في 3 مباريات .
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