نصف نهائي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة (الجولة الثالثة):النادي الافريقي والاتحاد المنستيري الى النهائي

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تاهل كل من النادي الافريقي والاتحاد المنستيري مساء اليوم الاربعاء الى الدور النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة بعد ان تمكن كلاهما من تحقيق الفوز الثالث ضمن الجولة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي.



وحقق فريق باب الجديد اليوم الفوز على شبيبة القيروان بقاعة عزيز ميلاد بالقيروان بنتيجة 63-57 ضمن الجولة الثالثة بعدما انتصر في اللقاءين الاوليين 81-46 و71-60 بقاعة القرجاني بالعاصمة.





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ومن جهته تغلب الاتحاد المنستيري اليوم على النجم الرادسي بنتيجة 58-50 بقاعة توفيق بوهيمة برادس بعد ان كسب مقابلتي قاعة مزالي 83-70 و66-61.



نتائج مقابلات الدور نصف النهائي:

الاربعاء 12 جوان 2024

في قاعة بوهيمة برادس

النجم الرياضي الرادسي - الاتحاد الرياضي المنستيري 50 -58

في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - النادي الافريقي 57-63



الاحد 9 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 81-46

في قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي 83-70

الجمعة 7 جوان 2024

في قاعة القرجاني

النادي الافريقي - الشبيبة الرياضية القيروانية 71-60

في قاعة محمد المزالي بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي الرادسي 66-61