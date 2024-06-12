رئاسة الحكومة تعلن أن يومي 16و17 جوان عطلة لأعوان الدولة بمناسبة عيد الاضحى

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أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة وذلك يومي 16 و17 جوان 2024في بلاغ صادر عنها الاربعاء.



وكان مفتي الجمهورية هشام بن محمود، أعلن في بلاغ أصدره الخميس الفارط، أن يوم الجمعة (7 جوان الجاري) هو أول أيام شهر ذي الحجة 1445 هجرية.





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وأضاف أن المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا، أن يوم عرفة سيكون يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، ويوافق يوم السبت 15 جوان الجاري، وأن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 10 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ليوم الأحد 16 جوان الجاري.