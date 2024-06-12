Babnet

رئاسة الحكومة تعلن أن يومي 16و17 جوان عطلة لأعوان الدولة بمناسبة عيد الاضحى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65fd4a5c8cf078.49975042_gjliofmeqphkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 12 Juin 2024 - 16:06 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت رئاسة الحكومة أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة وذلك يومي 16 و17 جوان  2024في بلاغ صادر عنها الاربعاء.
 
وكان  مفتي الجمهورية هشام بن محمود، أعلن في بلاغ أصدره الخميس  الفارط، أن يوم الجمعة (7 جوان الجاري) هو أول أيام شهر ذي الحجة 1445 هجرية.
 
...

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا، أن يوم عرفة سيكون يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، ويوافق يوم السبت 15 جوان الجاري، وأن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 10 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ليوم الأحد 16 جوان الجاري.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289170


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 17:24 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*