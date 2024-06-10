جمعية "إبصار" تعلن عن تنظيم مسابقة لأفضل عمل صحفي يناصر حقوق الاشخاص ذوي/ذوات الاعاقة

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أعلنت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة لأفضل عمل صحفي يناصر حقوق الاشخاص ذوي/ذوات الاعاقة عبر انتاج صحفي، تحت وسم "نحكيو حكاية المجتمع المدني"، وذلك في أجل أقصاه 7 جويلية 2024 لتقديم الاعمال المنجزة.



وبيّنت الجمعية، في بلاغ لها، أن طبيعة العمل الصحفي تكون اما مقالا أو تحقيقا أو ريبورتاجا أوغيرها من الاشكال الصحفية وذلك في كل المحامل الاعلامية السمعية البصرية والورقية أو الالكترونية .





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ويكون موضوع العمل الصحفي مناصرة لحق الأشخاص ذوات وذوي الاعاقة في الوصول إلى البحر والتمتع به بكل استقلالية مما يحفظ كرامتهم/هن تطبيقا للفصل 54 من دستور 2022 وما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوات وذوي الاعاقة والقوانين والتشريعات الوطنية، حسب البلاغ.



و رصدت جمعية ابصار جوائز منها تذاكر سفر و أجهزة الكترونية

ويتولى تقييم الأعمال المشاركة لجنة مختصة بـ 70 بالمائة من التقييم أما 30 بالمائة الباقية فستمنح وفقا لعدد المشاركات وتقاسم الموضوع والتعليقات على صفحة جمعية ابصار في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لمدة أسبوعين من 8 إلى 22 جويلية 2024.



وتعلن النتائج في حفل كبير في الأسبوع الرابع من شهر جويلية 2024.



