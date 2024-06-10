Babnet

جمعية "إبصار" تعلن عن تنظيم مسابقة لأفضل عمل صحفي يناصر حقوق الاشخاص ذوي/ذوات الاعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62ebe9d7dd9819.14959982_jnphgoekmfqil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أعلنت الجمعية التونسية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، اليوم الاثنين، عن تنظيم مسابقة لأفضل عمل صحفي يناصر حقوق الاشخاص ذوي/ذوات الاعاقة عبر انتاج صحفي، تحت وسم "نحكيو حكاية المجتمع المدني"، وذلك في أجل أقصاه 7 جويلية 2024 لتقديم الاعمال المنجزة.

وبيّنت الجمعية، في بلاغ لها، أن طبيعة العمل الصحفي تكون اما مقالا أو تحقيقا أو ريبورتاجا أوغيرها من الاشكال الصحفية وذلك في كل المحامل الاعلامية السمعية البصرية والورقية أو الالكترونية .

...

ويكون موضوع العمل الصحفي مناصرة لحق الأشخاص ذوات وذوي الاعاقة في الوصول إلى البحر والتمتع به بكل استقلالية مما يحفظ كرامتهم/هن تطبيقا للفصل 54 من دستور 2022 وما ورد في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوات وذوي الاعاقة والقوانين والتشريعات الوطنية، حسب البلاغ.

و رصدت جمعية ابصار جوائز منها تذاكر سفر و أجهزة الكترونية
ويتولى تقييم الأعمال المشاركة لجنة مختصة بـ 70 بالمائة من التقييم أما 30 بالمائة الباقية فستمنح وفقا لعدد المشاركات وتقاسم الموضوع والتعليقات على صفحة جمعية ابصار في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" لمدة أسبوعين من 8 إلى 22 جويلية 2024.

وتعلن النتائج في حفل كبير في الأسبوع الرابع من شهر جويلية 2024.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289058


babnet
روابط مقالات ونشاط المرشحين لرئاسية 2024
من 14 سبتمبر ل4 أكتوبر
  2
  3
  1
رئاسيات 2024

J- 19

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
  • Al Jazeera
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
  • all_radio
الاثنين 16 سبتمبر 2024 | 13 ربيع الأول 1446
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:03
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-20
28°-22
27°-21
  • Avoirs en devises
    25914,9

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36860 DT        1$ =3,05869 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   1166,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
All radio
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*