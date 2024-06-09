الجواد "خدام" يفوز بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة للخيول العربية الاصيلة

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وشهد السباق مشاركة 20 جوادا وفرسا على مسافة 2000 متر.



ويأتي ذلك بعد احتضان ميدان قصر السعيد أولى الجولات العربية، والمحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 31، وذلك باشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عبد المعنم بلعاتي، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، ووالي منوبة ورئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني.

فاز الجواد، "خدام" وراكبه، سليم الفرشيشي، من اسطبلات، أحمد سعيد، بكأس رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صنف 1 في السباق الدولي للخيول العربية الاصيلة إناث وذكور كاملة والبالغة من العمر أربع سنوات والمسجلة بدفاتر نسب بلدانها والمعترف بها من قبل المنظمة العالمية للخيول العربية الاصيلة (واهو). ويحتفظ الفائز بهذا اللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه في 2023 و2022 بالكاس ذاتها. وتقدر قيمة الجائزة ب85 ألف دينار.وشهد السباق مشاركة 20 جوادا وفرسا على مسافة 2000 متر.ويأتي ذلك بعد احتضان ميدان قصر السعيد أولى الجولات العربية، والمحطة الثانية لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها 31، وذلك باشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، عبد المعنم بلعاتي، وسفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، إيمان أحمد السلامي، ووالي منوبة ورئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني.

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وتضمن برنامج السباقات الرسمي للجولة 27، سبع سباقات إضافية شارك فيها 80 خيول وافراس، وكانت نتائجها كالأتي:



وتصدرت الفرس، "عمرانية "، من اسطبلات، رفيق قدور، وراكبها خالد خرشاني، سباق جائزة عثمان الراجحي صنف 1 للمهرات العربية الاصيلة والبالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد مشاركة 8 أمهار على مسافة 1600 متر. وتقدر قيمة الجائزة ب34 ألف دينار.



اما جائزة الهادي ادريس صنف 1 للخيول العربية إناث وذكور كاملة نسب تونسي والبالغة من العمر ثلاث سنوات فما فوق، فقد كانت من نصيب الفرس "نوف "من اسطبلات، أحمد السعيد، وراكبها، سليم الفرشيشي، وحصلت على المرتبة الاولى في سباق الجائزة، المقدرها 34 الف دينار. وشهد السباق مشاركة 14 جوادا وفرسا على مسافة 1700 متر.



كما فاز المهر "اوكاشا" وراكبه، سليم الفرشيشي، من اسطبلات، احمد السعيد، بجائزة "قودولفون أرابيان" للأمهار العربية الاصيلة ذكور كاملة والبالغة من العمر ثلاث سنوات وقيمتها 34 الف دينار ، وذلك بعد مشاركة 11مهرا على مسافة 1600 متر.



وفازت الفرس" استمارة" وراكبها علي بن قويدر من إسطبلات القنطورية بالمرتبة الاولى في سباق جائزة سباق بنك تونس والإمارات عزيزة عثمان صنف 1 للخيول العربية الأصيلة اناث والبالغة من العمر اربع سنوات فما فوق، وقيمتها 34 الف دينار بعد مشاركة 12 فرسا على مسافة 2000 متر .



وحصلت الفرس "اكلار " وراكبها الياس المغراوي من اسطبلات المؤدب على المرتبة الاولى في سباق جائزة عبد الحفيظ قدور صنف 1 للخيول الانقليزية الاصيلة المولودة والمرباة بتونس البالغة من العمرثلاث سنوات فما فوق، وقيمتها 29.750 الف دينار، وذلك بعد مشاركة 08 خيول على مسافة 2200متر.



وقد فاز الجواد "فجر البادية" لمالكه صادق برايكية من قفصة بالمرتبة الاولى جائزة الخيول البربرية والعربية البربرية البالغ من العمر 03 سنوات فما فوق، وقدرها 08 آلاف دينار ، وذلك بعد مشاركة 08 خيول على مسافة الفي متر.



وفاز الجواد، "كميت" وراكبه سيف الدين خوار ،لمالكه عبد الرزاق القاسمي بجائزة سباق بطولة فرسان البحر الابيض المتوسط مرحلة تونس للخيول العربية الأصيلة البالغة من العمر اربع سنوات فما فوق والتي لم تفز في اي سباق مصنف ، وقيمتها 4.250دينار بعد مشاركة 19 جوادا وفرسا على مسافة 1400 متر .



هذا وتخللت السباقات مراسم تتويج البطل وتقديم الكؤوس للمالك والمدرب والفارس ، وسط حضور سفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية لعدد من الدول على غرار إيطاليا والمسكسيك وإيطاليا والسعودية والأرجنتين وايران واندونيسيا ، فضلا عن عدد من العروض في الفروسية والطيران التقليدي، والمنطاد ، فضلا عن معرض فني في الفسيفساء.