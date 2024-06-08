وزير التعليم العالي يبرز ضرورة الحرص على ضمان حسن سير عمليات التوجيه الجامعي

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أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، ضرورة الحرص على اتّخاذ كلّ الإجراءات اللّازمة لضمان حسن سير عمليات التوجيه الجامعي ومزيد التركيز على تطوير آليات الإعلام والإحاطة بالناجحين الجدد في البكالوريا، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت، أمس الأول الخميس، بمقر الوزارة، وخصصت لمتابعة الاستعدادات لدورة التوجيه الجامعي لسنة 2024.



و تناولت الجلسة، حسب بلاغ صادر، مساء أمس الجمعة، عن الوزارة، طاقة الاستيعاب المقترحة لفائدة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا 2024 ومدى استجابتها لتوجهات الوزارة بدعم الاختصاصات ذات الآفاق الواعدة، وإمكانية استغلال خدمات السّحاب الرقمي في عمليّة تبادل المعطيات مع الأطراف المتدخلة في العمليات المرتبطة بالتوجيه الجامعي.





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كما اطلع الوزير على الاستعدادات لتنظيم التظاهرات الإعلامية حول التوجيه الجامعي على المستوى الوطني والجهوي.



وحضر الجلسة كل من رئيس الديوان بالنيابة أحمد بالشيخ العربي والمديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام الدخلاوي والمديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي، سوسن كريشان، وإطارات إدارة التوجيه والإعلام وإدارة الإعلامية المشرفين على عملية التوجيه الجامعي.



ويذكر أن 140 ألفا و213 مترشحا لامتحان بكالوريا دورة 2024، شرعوا أيام 5 و6 و7 جوان الجاري في اجتياز الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية التي تتواصل أيام 10 و11 و 12 من نفس الشهر على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم 25 جوان 2024.





