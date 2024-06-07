المنستير: توقيع اتفاقية شراكة لإنشاء وصيانة المناطق الخضراء بالمنطقة السياحية المندمجة وفي محيطها (كاتب عام بلدية المنستير)

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أمضت بلدية المنستير وشركة الدراسات والتهيئة سقانص المنستير ووزارة البيئة أمس الخميس اتفاقية شراكة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات للعناية بكلّ المناطق والمساحات الخضراء داخل المحطة السياحية المندمجة سقانص (قصر الرئاسة سابقا) ومحيطها مع إمكانية إحداث مساحات خضراء أخرى، وفق ما ذكره الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية المنستير، محمود البنواس، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء

وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ منذ تاريخ توقيعها 6 جوان الجاري، وتمتد مدّة ثلاثة سنوات على الأقل، قابلة للتجديد وتهدف لمعاضدة مجهود البلدية، والمساهمة في تطوير الوضع البيئي داخل المدن.

وبيّن محمود البنواس أنّه طبقا لهذه الاتفاقية يحقّ للشركة وضع لوحة بيانية تتضمّن علامتها التجارية، علاوة التمتع بخصم المصاريف المنجزة عن تهيئة وتعهد المنطقة السياحية المندمجة سقانص بسقف 150 ألف دينار سنويا من القاعدة الخاضعة للضريبة على المؤسسات أو الأشخاص.

وأضاف أنّه سيقع تشريك عديد الشركات والمؤسسات الخاصة في هذه المبادرة، وإبرام اتفاقيات أخرى بين بلدية المنستير ووزارة البيئة والأطراف المعنية، وهو توجه جديد في إطار معاضدة العمل البلدي وتقليل العبء المالي عن البلديات من خلال التزام الشركات الخاصة بإبرام اتفاقيات شراكة مع البلديات، معربا عن أمله في أن تتجاوب الشركات الخاصة إيجابيا مع هذه المبادرة، سيما في ظلّ وجود أماكن خضراء مهملة قبالة عدّة بنوك وسط مدينة المنستير.



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وكانت بلدية المنستير و10 بلديات أخرى وقعت أمس بمقر وزارة البيئة اتفاقيات مماثلة في إطار تنفيذ برامج وزارة البيئة المتعلقة بالنظافة والجمالية الحضرية وبالخصوص البرنامج الوطني للرعاية الخضراء الذي يعنى بتهيئة المساحات الخضراء بالتعاون مع القطاع الاقتصادي.