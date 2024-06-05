بن عروس: تنظيم نقاط بيع الأضاحي وتشديد الرقابة البيطرية وإعداد برنامج استثنائي للنظافة استعدادا لعيد الأضحى

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خصّصت جلسة عمل عقدت، اليوم الاربعاء، بولاية بن عروس، للنظر في التدابير والإجراءات المستوجبة في ما يتعلق بالنظافة والبيئة، وتنظيم نقاط بيع الأضاحي ومراقبتها استعدادا لعيد الأضحى المبارك.



وتم خلال الجلسة، التي اشرف عليها والي بن عروس، إقرار جملة من الإجراءات والتدابير تتعلق بالخصوص بتهيئة النقطة الجهوية، النموذجية بمنطقة رادس، والتي يتم تخصيصها سنويا لبيع الأضاحي بالميزان على ان يتم افتتاحها يوم السبت المقبل، ودعوة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان وسائر المتدخلين لتوفير عدد هام من رؤوس الخرفان مع اعتماد الأسعار المرجعية المتّفق عليها.





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كما تمت دعوة المصالح البلدية إلى إعداد برنامج استثنائي للنظافة والعناية بالبيئة خاص بأيام العيد، وتعبئة كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، لإحكام التصرف في كميات الفضلات المنتجة، من خلال تأمين حصص استمرار طيلة هذه الفترة، ومضاعفة وتيرة العمل لرفع الفضلات، وتكثيف حملات المراقبة المشتركة حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، والرفع الفوري للجلود بالتنسيق مع الجمعيات البيئية والمركز الوطني للجلود والأحذية، من أجل تجميعها واعادة تثمينها حفاظا على نظافة المحيط وسلامة البيئة.

وشدّد الوالي، خلال الجلسة، على ضرورة الاستعداد الجيّد لهذه المناسبة، وأخذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المحيط، والعمل على إحداث نقاط مهيأة ومنظمة لبيع الأضاحي بكافة المناطق البلدية، والسعي مع التجار ووكلاء البيع الى مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطنين بالضغط على الأسعار، وتشديد الرقابة البيطرية والصحية وتكثيف الحملات الأمنية بكافة نقاط بيع الأضاحي ضمانا لسلامة الباعة والمواطنين.

وحضر الجلسة المعتمد الأول، والكاتب العام للولاية، والمديرة العامة للوكالة البلدية للخدمات البيئية، ومعتمدو الجهة، والكتاب العامين والمكلفين بتسيير البلديات، والمدير الجهوي للتطهير، وممثلون عن الإدارات الجهوية للصحة، وديوان تربية الماشية، والتجارة، الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.