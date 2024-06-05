الجامعات العمومية تنطلق رسميا في استغلال خدمات السحاب الرقمي

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تنطلق الجامعات العمومية بداية من اليوم الاربعاء 5 جوان 2024 وبصفة رسمية في استغلال خدمات السحاب الرقمي، بعد أن تدربت على إعتمادها وتجربتها والوقوف على إخلالاتها ومن ثمة تطويرها لمدة ناهزت 8 أشهر، وفق ما أعلن عنه اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.



وأوضح منصف بوكثير، خلال مؤتمر اطلاق استغلال خدمات السحاب الرقمي، أن وزارة التعليم العالي قامت بالتعاون مع شركائها في اطار تفعيل خدمات السحاب الرقمي، بإنشاء منصة ضخمة مخصصة لكل الجامعات العمومية من طلبة و أساتذة و إدارة توفر بالأساس عملتي تخزين والولوج الى البيانات والوثائق ذات السعة العالية بطريقة مبوبة وسلسة وآمنة في الوقت ذاته.





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وأضاف أن هذه المنصة المتوفر على العنوان الإلكتروني mesrscloud.rnu.tn توفر أيضا إمكانية التعلم والتدريس و إلقاء المحاضرات عن بعد بطريقة تفاعلية ومتطورة جدا من الناحية التكنولوجية.



ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع، المموّل في جزء منه من البنك الدولي والبقية بمشاركة جميع الجامعات المنتفعة، يعد إنجازا ومكسبا هاما لتونس خاصة وأنه يعزز سياستها المتعلقة بالتحول الرقمي مشددا على أنه "سيحدث نقلة نوعية في مجال التعليم العالي التونسي".



ومن جانبها أوضحت المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان أنه تم انجاز مشروع السحاب الرقمي بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة "بولوجيك تونس" المتخصصة في مجال الحلول الرقمية، والموزعة الرسمية للحلول الرقمية للشركة الصينية "هواوي" في تونس.



وأشارت الى أن هذا المشروع، الذي انطلق منذ سنتين وتم استكماله بنجاح قبل الموعد المحدد له، يهدف بالخصوص الى تدريب الطلبة على استعمال التكنولوجيات الحديثة في التعليم بطريقة مبتكرة وحديثة ومواكبة لما هو موجود حول العالم.



ومن جهته بين رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة أن 12 جامعة عمومية بالإضافة إلى الجامعة الإفتراضية و الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية سخرت ضمن هذا المشروع إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستية من أجل إنجاحه إيمانا منها بفاعليته ونجاعته القصوى فيما يتعلق بتطوير جودة التعليم العالي و البحث العلمي و الحياة الجامعية للطلبة.



وللاشارة تخلل هذا اللقاء حلقات نقاش أثثها الطلبة و الأساتذة والخبراء لتدارس مختلف الميزات و الخدمات التي توفرها المنصة إلى جانب انتظارات المستخدمين.