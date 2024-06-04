انتظم اليوم الثلاثاء بالعاصمة موكب توزيع جوائز الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للتجديد بإشراف كل من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.



وتتنزل المناظرة الوطنية للتجديد التي دأبت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد على تنظيمها منذ سنة 2014، في إطار حرص الحكومة وكافة المتدخّلين الاقتصاديين على تنمية ثقافة التجديد وتعميمها قصد النهوض بالاقتصاد الوطني وذلك من خلال تشجيع التكامل والشراكة بين مجالي الاقتصاد والبحث العلمي





1. الجائزة الأولى للمؤسسة الناشئة " Enova Robotics" بسوسة، لتركيز روبوت ذاتي التحكم لتنظيف الألواح الكهروضوئية " Robot autonome pour le nettoyage de panneaux photovoltaïque "2. الجائزة الثانية للسيد كارم الشطي صاحب شركة " DeepVolt – Ariana " لتطوير تطبيقة في مجال الإحاطة. والمرافقةDeepVolt : Location Intelligence Assistant "3. الجائزة الثالثة للسيد مهدي رمضان عن الشركة " Parkey sarl- Tunis " لنجاحها في تطوير منصة للدفع عبر الهاتف الجوال لوقوف السيارات " Plateforme de paiement mobile du stationnement "1. الجائزة الأولى للسيد أحمد سليم بوعكاز عن شركة " WATER SEC - Tunis " لإيجاده حلولا لتحسين استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي Solution innovante d'IoT et d'IA pour optimiser la gestion de l'eau "2. الجائزة الثانية مروان مقداد عن مؤسسة " - Tunisia Baits - Bizerte " تخص إنتاج إنتاج الديدان البحرية بطريقة دائرية بيئية " POLYCHAETA: production des vers marins avec un processus circulaire et écologique "3. الجائزة الثالثة للسيد كريم فتح الله عن مؤسسة " National Smart For Green Solutions and Applications - Bizerte " لتطوير تطبيقة هدفها الحماية من الحرائق في الغابات " FireWatch, solution de protection contre les incendies dans les fermes "1. الجائزة الأولى للسيد حمزة الفيل عن مركز البحوث وتكنولوجيات المياه لنجاحه في معالجة وتحلية المياه المستعملة2. الجائزة الثانية للسيد زروق يوكابد عن المعهد الوطني للبحوث الزراعية وتحويلها إلى صناعات غذائية " Valorisation des glands de chêne en industries alimentaire "3. الجائزة الثالثة للسيد باسم الصديق عن مؤسسة " ViZmerald " بسوسة لايجاده حلول لتقييم جودة الأقمشة عبر الذكاء الاصطناعي " ViZual Automatic Fabric Marking Solution de détection et demarquage des tissus textiles par intelligence artificielleوأبرزت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة أهمية هذه المسابقة في خلق ديناميكية وتواصل مباشر مع حاملي أفكار المشاريع القائمة على التجديد وإعطاء دفع جديد لحفز المبادرة الخاصة، مشددة على ضرورة الانخراط في مسار الصناعة الذكية، الذي يضطلع بدور أساسي في دعم ريادة الأعمال من خلال خلق جيل جديد من المؤسسات الناشئة إلى جانب مساهمته في تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير مواطن شغل جديدة لأصحاب الشهائد العليا.وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي من جهته، بأنّ منظومة البحث والابتكار تضمّ حاليا أكثر من 20 ألف باحثا في تونس، كما تموّل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 39 مركزا بحثيا، و577 هيكلا بحثيا بين المختبرات والوحدات، ملاحظا أن منظومة البحث والتجديد شهدت تطوّرا كبيرا منذ التسعينيات.وقال إن تونس تحتلّ مراتب مشرّفة على المستوى العالمي والقاري والإقليمي وهو ما مكّنها من أن تصبح البلد الإفريقي والعربي الوحيد الذي يتحصّل على صفة البلد الشريك ضمن البرنامج الأوروبي للبحث والتجديد " Horizon 2020 "، كما انضمت في سنة 2022 انضمت لى البرنامج الإطاري الأكثر تنافسية عالميا "Horizon Europe 2021-2027.وحضر هذا الموكب بالخصوص كل من سفير الاتحاد الأوروبي في تونس "ماركوس كورنارو" وسفير ألمانيا في تونس "بيتر بروغل" والممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في تونس "ألكسندر أوروبيو".على صعيد أخر، تم الإعلان الرسمي عن إطلاق شبكة المؤسسات الأوروبية بتونس " réseau EEN Tunisie"، التي دأبت على تقديم الدعم والمرافقة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة طيلة 15 سنة قصد الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات وتنويع مصادر تمويلها واحداث فرص عمل جديدة. وتنشط الشبكة في أكثر من 50 دولة.