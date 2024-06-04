منتصر الوحيشي: سنعتمد طريقة هجومية متوازنة من اجل الفوز على غينيا الاستوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665f720666d528.14854914_pqiflngheomjk.jpg width=100 align=left border=0>

شدد منتصر الوحيشي مدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم على ان الهدف الاساسي في لقاء الغد ضد غينيا الاستوائية هو تحقيق الانتصار من اجل تعزيز الصدارة ضمن المجموعة الثامنة من تصفيات كاس العالم 2026 مشيرا الى ضرورة اعتماد طريقة متوازنة، تراعي خصوصيات المنافس مع تأمين مردود جماعي يرتقي الى مستوى التطلعات.



واضاف الوحيشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس بمناسبة لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة من تصفيات كاس العالم 2026 والمقررة غدا الأربعاء بداية من الساعة الثامنة ليلا ضد غينيا الاستوائية ان " المنتخب التونسي سيعتمد طريقة الضغط العالي لاجبار المنافس على ارتكاب الخطأ وبالتالي الوصول الى مرماه مع الاقرار بصعوبة المهمة بالنظر الى قوة المنافس وكذلك طبيعة التحضيرات حيث لم يكتمل نصاب لاعبي المنتخب التونسي الا خلال الحصة التدريبية الأخيرة باعتبار التزاماتهم مع انديتهم، الى جانب طبيعة الفترة الحالية ذلك ان شهر جوان يتسم بحساسية كبيرة فيما يهم بموضوع تجديد عقود اللاعبين، وقد طلبت منهم التركيز حاليا على المنتخب ومباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا".





...



وحول الإختيارات الفنية التي سيعتمدها في مباراة الغد اكد الوحيشي انه " تمت دعوة اللاعب هيثم الجويني لتعويض سيف الجزيري المصاب، وذلك ضمانا لمبدا الاستمرارية حيث ان الجويني، كان متواجدا مع المنتخب في الكوت ديفوار خلال كاس امن افريقيا الأخيرة وهو متعود على اجواء المنتخب ومردوده منتظم مع فريقه الملعب التونسي، رغم ان أسم اللاعب الطيب بن زيتون كان مطروحا، ولكن خيرنا الجويني، وسيكون الياس سعد الاقرب للظهور كاساسي في هجوم المنتخب غدا الأربعاء.



وفي ما يتعلق بالرواق الايمن اشار الناخب الوطني الى ان حمزة المثلوثي يتمتع بخصال فنية جد محترمة وبخبرة كبيرة فضلا عن قدرته على التاقلم مع عديد المراكز، وقد كان مردوده متميزا مع الزمالك وأتمنى ان يقدم الاضافة المنشودة مع المنتخب الوطني.



وختم الوحيشي ان المنتخب التونسي سيخوض لقاء الغد متجردا من موضوع العقوبة المسلطة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم على منتخب غينيا الاستوائية حتى يكون التركيز منصبا على تحقيق الانتصار ولاشي غير ذلك.

