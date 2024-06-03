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تنظم المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الأيام التونسية للملكية الأدبية والفنية في دورتها الثالثة يومي 4 و 5 جوان 2024 بمركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" بباردو.



ويتضمن برنامج هذه التظاهرة التي تقام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، ندوة فكرية حول "الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي"، كما سيتم بالمناسبة إبرام اتفاقيات مع عدد من المؤسسات الجامعية وذلك في إطار تقديم المرافقة لنشر ثقافة احترام حقوق الملكية الأدبية والفنية خصوصا والملكية الفكرية عموما.

ووفق المنظمين، تمثل هذه الأيام فرصة لاستعراض تجارب ناجحة لمؤسسات ناشئة لشباب آمنوا بحماية إبداعاتهم لدى المؤسسة بغاية تثمينها وإعطائها قيمة مضافة.



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وتتميز الدورة الثالثة لهذه الأيام كذلك بتقديم مشروع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المتمثل في إرساء منصة وطنية لتنمية القدرات عن بعد في مجال الملكية الفكرية في ذلك في إطار مشروع TUSIP تكون موجهة للأطفال والناشئة ومنظمي العروض والتظاهرات الثقافية والفنية وكل المختصين في المجالات ذات العلاقة، وذلك في إطار الحرص على جعل مسألة احترام حقوق المبدع ثقافة مغروسة لدى الجميع.

