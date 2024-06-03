مدنين : تشكيل لجنة قيادة لممتلك جربة تراث عالمي وقريبا ضبط برنامج عملها للفترة المقبلة

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تكونت نهاية الأسبوع الماضي لجنة القيادة لممتلك "جربة تراث عالمي" خلال جلسة انعقدت بمقر ولاية مدنين، على أن تعقد هذه اللجنة قريبا أول اجتماعاتها لتضبط برنامج عملها للفترة المقبلة وفي أولوياته الجانب التحسيسي وعرض الخطة الاتصالية للمصادقة عليها وفق الباحث في التراث سامي بن طاهر منسق خلية جربة تراث عالمي المحدثة منذ جانفي بقرار من وزيرة الشؤون الثقافية.



وأشار بن طاهر في تصريح لصحفية "وات" أن لجنة القيادة التي سيتولى والي مدنين سعيد بن زايد تعيين رئيس لها، تضم في تركيبتها عدة أعضاء هم ممثلو الادارات الجهوية المعنية بالممتلك من ثقافة وتراث وفلاحة وشؤون دينية وسياحة وبيئة وأملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية، إلى جانب بلديات جربة الثلاث ورئيس المجلس الجهوي وممثل عن جمعية صيانة جزيرة جربة وعن عمادة المهندسين وعن جمعية المهندسين المعماريين وعن خلية جربة تراث عالمي.





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وتتمثل مهام هذه اللجنة في إبداء الرأي في المشاريع الكبرى كالتهيئة العمرانية وأمثلة التهذيب وغيرها، والتنسيق بين المؤسسات المعنية بالتراث وتقديم المقترحات للتصرف في الممتلك الثقافي وتنظيم برامج تكوينية لتنمية القدرات في مجال التصرف في التراث، إضافة إلى متابعة إنجاز مثال التصرف في الممتلك وتطبيق مدى احترام اتفاقية التراث العالمي لسنة 1972 وصون موقع التراث العالمي.



وانتهت جلسة تكوين لجنة القيادة بالاتفاق على ضبط رزنامة عمل سيتم عرضها على أنظار اللجنة لدى انعقادها في أول جلسة لها بجزيرة جربة وتحديد أولويات العمل للفترة المقبلة.



وللتذكير فإن "ممتلك جربة تراث عالمي" يتكون من 31 عنصرا منها 7 مواقع و24 معلما.