في دربي الفوضى العارمة ... الترجي يفوز على الافريقي 2-1 ويصبح على بعد نقطة من التتويج

في دربي الفوضى العارمة وبثنائية برازيلية من توقيع يان ساس ورودريغو رودريغيز، حقق الترجي الرياضي فوزا ثمينا على مضيفه النادي الافريقي مساء الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس في ختام الجولة الثامنة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ليقطع خطوة هامة على درب التتويج.





ولم يمهل الترجي الرياضي دفاع النادي الافريقي اكثر من 3 دقائق لهز شباكه بعد هجمة مرتدة سريعة انهاها البرازيلي يان ساس بتسديدة يسارية رائعة في الزاوية المعاكسة بعيدا عن متناول الحارس غيث اليفرني ثم عزز مواطنه رودريغو رودريغيز تقدم فريقه بهدف ثان من تصويبة قوية وضعها في سقف المرمى في الدقيقة 26.



وحاول النادي الافريقي اعادة تنظيم صفوفه واتيحت له فرصة ثمينة لتقليص الفارق بواسطة حمدي العبيدي الذي اطلق تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 29 قبل ان يتدخل بعدها المدافع ياسين مرياح على الخط النهائي للمرمى ويبعد كرة كانت في طريقها الى الشباك منقذا الترجي من هدف محقق.وفي الشوط الثاني، اهدر النادي الافريقي فرصة العودة في النتيجة بعدما هيأ النيجيري كينغسلاي ايدو كرة متقنة للجزائري الطيب المزياني الذي توغل داخل المنطقة قبل ان يسددها لكن الحارس امان الله مميش تالق في التصدي لها (58) ليتوقف بعدها اللعب لعدة دقائق بسبب الاشعال المفرط للشماريخ من قبل جماهير النادي الافريقي مما تسبب في حجب الرؤية.ومع استئناف اللعب، انخفضت وتيرة اللقاء وتعددت المخالفات من الجانبين لتغيب الخطورة عن المرميين قبل ان تتوقف المباراة مجددا في الدقيقة 86 بسبب استعمال الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الامن في اشتباكات مع جماهير النادي الافريقي.ومع عودة المباراة ومغادرة اغلب الجماهير الملعب، تحصل النادي الافريقي على ركلة جزاء اعلنها الحكم العراقي احمد كاظم بعد العودة الى تقنية "الفار" اثر تدخل من زكريا العايب على علي العمري داخل المنطقة ليتولى كينغسلاي ايدو تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90 زائد 10. ورمى ابناء المدرب فوزي البنزرتي بكل ثقلهم نحو الهجوم خلال الدقائق المتبقية وكانوا قاب قوسين او ادنى من ادراك التعادل عندما رفع زهير الذوادي عرضية تابعها احمد خليل براسه لكن كرته مرت بجانب القائم (100 زائد 10) لتنتهي المباراة بانتصار الترجي الرياضي 2-1.وعزز فريق باب سويقة بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي في البطولة صدارته بمجموع 20 نقطة مستعيدا فارق الخمس نقاط على ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري قبل المواجهة المرتقبة بينهما بعد اسبوعين في اطار الجولة التاسعة قبل الاخيرة. واصبح ابناء المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو على بعد نقطة واحدة من الظفر بلقب البطولة.اما فريق باب الجديد، فقد تلقى خسارته الثالثة على التوالي في البطولة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة في المركز السادس والاخير ويفقد جانبا كبيرا من اماله في احراز مركز يخول له مشاركة افريقية خلال العام القادم.ملعب حمادي العقربي برادسالنادي الافريقي 1 كينغسلاي ايدو (90+10 من ركلة جزاء)الترجي الرياضي 2 يان ساس (3) رودريغو رودريغيز (26)ملعب مصطفى بن جنات بالمنستيرالاتحاد المنستيري 1 شهاب الجبالي (90+6)النادي الصفاقسي صفرالملعب الاولمبي بسوسةالنجم الساحلي صفرالملعب التونسي صفر1- الترجي الرياضي التونسي 20 8 5 2 1 11 72- الاتحاد الرياضي المنستيري 15 8 3 4 1 7 23- الملعب التونسي 11 8 1 6 1 3 34- النادي الرياضي الصفاقسي 9 8 1 5 2 4 4-- النجم الرياضي الساحلي 9 8 0 6 2 3 56- النادي الافريقي 7 8 1 3 4 3 10