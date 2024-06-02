شركة اللحوم تشرع في بيع أضاحي العيد بداية من 8 جوان الجاري وبسعر 900ر21 دينار للكلغ حي

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تشرع شركة اللحوم (عمومية) في بيع أضاحي العيد بداية من يوم السبت 8 جوان الجاري وبسعر 21.900 دينار للكلغ حي وذلك بمقرها بمنطقة الوردية.



وقال طارق بن جازية الرئيس المدير العام لشركة اللحوم، أن الشركة تحرص من خلال عرض أضاحي العيد مستوفاة الشروط الصحية والشرعية، بأسعار أكد أنها مناسبة في الظرف الراهن، على تكريس دورها التعديلي وتوفير خرفان لعموم المواطنين وبيعها بالميزان ضمن إطار من الشفافية والمعاملات النزيهة.





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وأضاف بن جازية ان السعر الذي تم اعتماده "جاء بالتوافق مع سلطة الاشراف مبرزا انه سعر حاولت الشركة، أن تراعي فيه مصالح الفلاّح والمستهلك" حسب تقديره.



يشار الى ان العديد من التونسيين تذمروا من الارتفاع غير المبرر من وجهة نظرهم لأسعار أضاحي العيد لهذه السنة حيث تراوحت الاثمان بين 800 دينار و 1200 دينار للخروف الواحد ودعوا سلطات الاشراف الى التدخل من أجل توفير أضاحي العيد لهذا العام (مبدئيا الاحد 16 جوان) وفرض تسعيرة معقولة.



وأقر طارق بن جازية أن "توفير الأضاحي هذه السنة لم يكن عملية سهلة، وشهد مفاوضات كبيرة مع المربّين نظرا لمطالبتهم بأسعار تتجاوز الـ 23 د/للكغ/حي، من منطلق الارتفاع المسجّل في أسعار الأعلاف ولوضعية الجفاف خلال السنة الفارطة، ولتفريط عديد المربّين في القطيع، ولتواصل عمليات ذبح الإناث" وفق رأيه.



وأضاف ان السوق تشهد حاليا عمليات مضاربة كبرى، من خلال قيام عديد الوسطاء "القشارة" بشراءات كبرى واشتراط أسعار تجاوزت في بعض نقاط البيع الـ 25 ينار للكغ الحي لافتا الى أن الأرقام الرسمية تؤكّد تراجع قطيع الأغنام في تونس خلال هذه السنة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، لتستقرّ في مستوى مليون و50 ألف رأس مقابل

2ر1 مليون خروف السنة الفارطة.



ومن جانب آخر أبرز المسؤول، أن سوق الدواب لشركة اللحوم، والتي تعتبر أكبر سوق بالجمهورية التونسية، ستفتح أبوابها بصفة مستمرّة بداية من يوم الخميس 6 جوان والى

غاية يوم 15 جوان الجاري لكافة المتعاملين والمواطنين مبرزا أن الشركة ستحرص على توفير التأمين اللازم وضمان شفافية المعاملات ونزاهتها بتواجد أعوان من جهاز المراقبة الاقتصادية في "رحبة تونس" كما ستمكّن كافة المتعاملين من الوثائق اللازمة للاستظهار بها لدى المصالح المعنية في علاقة بحمل الأموال نقدا.



وأشار بن جازية، أن نقطة البيع المركزية للحوم الحمراء بالشركة ستواصل توفير لحم الضّأن المحلي بسعر 5ر36 دينارا للكغ، وأن الشركة ستواصل تزويد السوق بلحوم العجول المبرّدة والمورّدة في إطار برنامجها التعديلي ودعا في هذا الإطار القصابين الراغبين في التزوّد إلى الاتصال بالإدارة التجارية للشركة.



كما أفاد أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أصدرت مقررا تم من خلاله تحديد سعر بيع لحم الضأن في مستوى 43 دينارا، دخل حيز التطبيق بداية من السبت غرة جوان الجاري، وذلك للحدّ من الارتفاع غير المبرّر في بعض الحالات للأسعار وضرب كل ممارسات المضاربة التي جعلت الأسعار تتجاوز في بعض المناطق 50 دينار للكغ.



ودعا الرئيس المدير العام لشركة اللحوم المواطنين إلى الإقبال أكثر على نقاط البيع بالميزان ونقاط البيع المنظّمة، نظرا لأنها توفر ضمانة كبرى للمستهلك، رغم أن انتشارها يبقى ضعيفا حسب تقديره.



وأبرز الرئيس المدير العام لشركة اللحوم ان الشركة بصدد التنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والمربّين من أجل العمل على إعادة تكوين قطيع الأغنام في إطار خطة استراتيجية، وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بالارتفاع السنوي للأسعار.

