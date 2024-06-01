ولاية صفاقس: إختيار بلدية صفاقس كأنظف بلدية على مستوى جهوي

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أسفرت نتائج اللجنة الجهوية المكلفة بإختيار أنظف بلدية بولاية صفاقس، عن اختيار بلدية صفاقس، كأنظف بلدية على مستوى جهوي وترشيحها لمسابقة أنظف بلدية على مستوى وطني، وفق ما ورد في الصفحة الرسمية لبلدية صفاقس.





وقد أفاد الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية صفاقس، عادل بالرحومة، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "هذا التتويج الذي حظيت به بلدية صفاقس على مستوى جهوي والذي مكنها من الترشح لمسابقة أنظف بلدية على مستوى وطني، جاء فضلا لمجهودات أعوان وإطارات بلدية صفاقس، ومتساكنيها بالمنطقة البلدية الشركاء في المحافظة على نظافة وجمالية مدينة صفاقس".



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وأكد بالرحومة، السعي الدائم والدؤوب، لأعوان وإطارات بلدية صفاقس، لتكون الأفضل، وذلك بالشراكة مع مواطنيها وكافة شركائهم.

يذكر أن مسابقة أنظف بلدية على مستوى جهوي، هي مسابقة تجرى بصفة دورية، مرة كل 10 سنوات، وقد فازت بلدية الشيحية بلقب أنظف بلدية على مستوى جهوي في الدورة السابقة.

كما يشار إلى بلدية صفاقس تضم 7 دوائر بلدية.