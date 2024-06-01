كأس تونس لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يتوّج باللقب

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توّج النادي الافريقي، اليوم السبت بقاعة رادس متعددة الاختصاصات، بكأس تونس لكرة اليد للسيدات لموسم 2023-2024، اثر فوزه في الدور النهائي على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 30-25 ضاما بذلك الكاس للبطولة.



ويعد هذا اللقب، رقم 29 لسيدات النادي الافريقي، والرابعة على التوالي.