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كأس تونس لكرة اليد للسيدات: النادي الافريقي يتوّج باللقب

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 16:39 قراءة: 0 د, 13 ث
      
توّج النادي الافريقي، اليوم السبت بقاعة رادس متعددة الاختصاصات، بكأس تونس لكرة اليد للسيدات لموسم 2023-2024، اثر فوزه في الدور النهائي على نادي الرياضة النسائية بالمكنين بنتيجة 30-25 ضاما بذلك الكاس للبطولة.

ويعد هذا اللقب، رقم 29 لسيدات النادي الافريقي، والرابعة على التوالي.


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