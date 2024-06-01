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وزارة التربية تنشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة الخاصة بالمترشحين لامتحان بكالوريا 2024،بداية من 7 جوان الجاري

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Publié le Samedi 01 Juin 2024 - 11:37 قراءة: 0 د, 30 ث
      
يمكن لتلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العموميّة والخاصّة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2024 ، الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة ( المعدّل السنوي، رمز السّيرة ، المعدّل النهائي في مادة التربية البدنيّة، المعدّل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا)، الخاصة بهم، عبر الولوج إلى الموقع www.edunet.tn ، بداية من 7 جوان الجاري وإلى غاية 10 جوان 2024.

ويتعيّن، حسب بلاغ نشر مساء الجمعة، على الموقع الرسمي لوزارة التربية على شبكة الانترنات، على المترشح في حالة وجود خطإ، سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسّمين بالمعاهد العمومية والخاصّة في أجل أقصاه يوم 11 جوان 2024.

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