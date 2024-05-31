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الرابطة 1 : الاتحاد المنستيري يخطف فوزا ثمينا امام النادي الصفاقسي في الوقت بدل الضائع

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 20:19 قراءة: 1 د, 20 ث
      
خطف الاتحاد المنستيري فوزا ثمينا امام النادي الصفاقسي بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع في المباراة التي دارت بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير دون حضور جمهور ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تسير نحو النهاية على نتيجة التعادل الابيض، نجح الاتحاد المنستيري في انتزاع الفوز بفضل شهاب الجبالي في الدقيقة 90+6 بعد دقيقتين فقط من اقصاء لاعب النادي الصفاقسي عزيز السايحي بسبب جمعه انذارين.
وعزز الاتحاد المنستيري بفضل هذا الفوز الثاني على التوالي موقعه في المركز الثاني في جدول الترتيب العام رافعا رصيده الى 15 نقطة على بعد نقطتين من الترجي الرياضي المتصدر الذي تنتظره مقابلة صعبة يوم الاحد المقبل امام النادي الافريقي بداية من الساعة السابعة ليلا.
وفي المقابل، تجمد رصيد النادي الصفاقسي عند 9 نقاط في المرتبة الرابعة شراكة مع النجم الساحلي.
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الجمعة 31 ماي 2024
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 1 شهاب الجبالي (90+6)
النادي الصفاقسي صفر

السبت 25 ماي 2024
الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي صفر
الملعب التونسي صفر

الاحد 2 جوان 2024
ملعب حمادي العقربي برادس (س 19)
النادي الافريقي - الترجي الرياضي

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي التونسي 17 7 4 2 1 9 6
2- الاتحاد الرياضي المنستيري 15 8 3 4 1 7 2
3- الملعب التونسي 11 8 1 6 1 3 3
4- النادي الرياضي الصفاقسي 9 8 1 5 2 4 4
-- النجم الرياضي الساحلي 9 8 0 6 2 3 5
6- النادي الافريقي 7 7 1 3 3 2 8




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