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توقيع اتفاقية شراكة بين وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) وكالة "شنخوا "الصينية

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Publié le Vendredi 31 Mai 2024 - 18:30 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تم اليوم ببيكين بمناسبة مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين تونس والصين في عدد من المجالات والتي اشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ امضاء اتفاق تعاون بين وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ووكالة أنباء شينخوا الصينية .

وتولى توقيع الاتفاقية ناجح الميساوي الرئيس المدير العام لوكالة (وات) و"فو هوا " المدير العام لوكالة "شنخوا "
وتنص الاتفاقية بالخصوص على تبادل استغلال الاخبار بين الوكالتين وبرمجة دورات تكوينية وزيارات للمحررين والفنيين من الوكالتين.
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