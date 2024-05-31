وزارة الأسرة تدعو مؤسسات الطفولة إلى التقيد ببرامجها البيداغوجية والتربوية وتحذر من اللجوء لغلق المؤسسات المخالفة

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دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤسسات الطفولة إلى التقيّد بالبرامج البيداغوجية والتربوية والصحية الرسمية، قبل التعاقد مع الفرق الفنية والمنشطين، محذرة من تتبع المؤسسات المخالفة وغلقها إثر استيفاء إجراءات التفقد والتنبيه، وفق ما جاء في بلاغ صادر عنها اليوم.



ويأتي هذا التحذير بسبب ما لاحظته الوزارة من "إخلالات وتجاوزات في الفقرات التنشيطية المقدمة للأطفال والتي لا تتماشى أحيانا مع البرامج الرسمية للوزارة"، مشيرة إلى وجود صور ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي "توثق ممارسات مخالفة للقانون وتوثّق للاستغلال والاشراك السلبي للأطفال في عدد من التظاهرات الاحتفالية التي تقوم بعض مؤسسات الطفولة في مختلف المناسبات".





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وطالبت الوزارة بالالتزام باحترام الأهداف التربوية لهذه التظاهرات وتجنب الأنشطة الاستعراضية ذات المضامين التي لا صلة لها بالطفولة والأنشطة التي يُستغل فيها الطفل للتسويق لصورة المؤسسة، ودعت إلى الحرص على اختيار التدخلات والأنشطة والمضامين التي تراعي الأبعاد الثقافية الهادفة وتلبي احتياجات الأطفال بشكل فعال يسهم في تعزيز اندماجهم الإيجابي، وفق البلاغ.



وحثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الأولياء على ممارسة واجبهم الرقابي وإشعار المندوبيّات الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة ومكاتب مندوبي حماية الطفولة مرجع النظر أو عبر الرقم الأخضر 1809 بأيّة تجاوزات أو إخلالات تتعلق بتهديد حقوق الأطفال من خلال توظيف مضامين تضر بعقل الطفل ووجدانه.

