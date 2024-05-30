الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي السبت والأحد 1 و 2 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال:



السبت 1 جوان 2024





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في المرسى (دون حضور الجمهور)

مستقبل المرسى - النادي البنزرتي

الحكم: أمين فقير



في تطاوين

اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان

الحكم: محرز المالكي



في المتلوي

نجم المتلوي - قوافل قفصة

الحكم: عامر شوشان



الاحد 2 جوان 2024



في مجاز الباب

الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان

الحكم: فرج عبد اللاوي