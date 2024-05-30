الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

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في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي السبت والأحد 1 و 2 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال:
السبت 1 جوان 2024
السبت 1 جوان 2024
في المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - النادي البنزرتي
الحكم: أمين فقير
في تطاوين
اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان
الحكم: محرز المالكي
في المتلوي
نجم المتلوي - قوافل قفصة
الحكم: عامر شوشان
الاحد 2 جوان 2024
في مجاز الباب
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
الحكم: فرج عبد اللاوي
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