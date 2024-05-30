Babnet

الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 18:43 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي تعيين حكام مباريات الجولة الثالثة عشرة لمرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، المقرّرة يومي السبت والأحد 1 و 2 جوان انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الزوال:

السبت 1 جوان 2024

...

في المرسى (دون حضور الجمهور)
مستقبل المرسى - النادي البنزرتي
الحكم: أمين فقير

في تطاوين
اتحاد تطاوين - مستقبل سليمان
الحكم: محرز المالكي

في المتلوي
نجم المتلوي - قوافل قفصة
الحكم: عامر شوشان

الاحد 2 جوان 2024

في مجاز الباب
الاولمبي الباجي - اتحاد بن قردان
الحكم: فرج عبد اللاوي


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288512


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 23:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*