المنستير: توزيع 20 إشعارا بقيمة 190 ألف دينار ضمن برنامج رائدات (المندوبية الجهوية)

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وزعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير أول أمس بمقرها 20 إشعار موافقة لتمويل مشاريع في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار المراعي للنوع الاجتماعي "رائدات" وفق ما أفادت به منية الدغموري بوزويتة المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير وكالة تونس أفريقيا للأبناء.

وتبلغ القيمة الجملية لهذه الإشعارات 190 ألف دينار. وتتوزع المشاريع حسب مجالات النشاط إلى مشاريع لصنع الحلويات والخياطة والهندسة ومركز للتكوين حسب ذات المصدر.