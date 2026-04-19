بطولة افريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات: تأهل النادي النسائي بقرطاج الى الدور ربع النهائي

تأهل النادي النسائي بقرطاج إلى الدور ربع النهائي لبطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة للسيدات، المقامة حاليًا بالقاهرة، عقب فوزه على أولمبيك ديكارت الإيفواري بنتيجة 3 أشواط دون رد في مباراة الدور ثمن النهائي التي جرت اليوم الأحد.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي: 25-10، 25-12، 25-17، في مواجهة سيطر عليها الفريق التونسي بشكل واضح.


وسيواجه النادي النسائي بقرطاج في الدور القادم الفائز من مباراة كاليبي الغاني وفايبرز آند بارتنرز النيجيري.


نتائج الدور ثمن النهائي

القاعة عدد 1

* كينيا بايبلاين (كينيا) / آرسو ليديز (السيشل) 3-0
* إدارة المباحث الجنائية (كينيا) / ناشونال ألكحول (إثيوبيا) 3-1
* الأهلي (مصر) / كامبالا سيتي (أوغندا) 3-0
* النادي النسائي بقرطاج / أولمبيك ديكارت (ساحل العاج) 3-0

القاعة عدد 2

* ماي كاني (الكاميرون) / الجمارك (نيجيريا) 3-2
* البنك التجاري (كينيا) / جيندر لايت (بوروندي) 3-0
* ليتو تيم (الكاميرون) / سوكوسيم (السنغال) 3-0
* كاليبي (غانا) / فايبرز آند بارتنرز (نيجيريا) تُقام حاليًا

