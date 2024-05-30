في افتتاح جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل : وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة تؤكد على أهمية توظيف التكنولوجيا ورقمنة أدب الطفل لمواجهة التحديات المطروحة

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اعتبرت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى أن الأدباء مناضلين في مجالهم، وخصت بالذكر منهم من يكتبون للأطفال سيما وأن الكتابة للأطفال لا توفر النجومية التي توفرها كتابة الرواية وفق تعبيرها.



وأشارت في افتتاح الدورة 15 من الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل أن 70 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للطفل، مشددة على ضرورة العمل على توفير مضامين جاذبة للطفل وتحصنه من المخاطر.





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وقالت في كلمتها الافتتاحية لهذه التظاهرة التي تقام على مدى يومين بمدينة العلوم بالعاصمة، "ديمغرافيا، ثلث السكان في تونس هم من الأطفال، لذلك لا بد من إيلاء الأهمية اللازمة لهم، في ظل التحديات المختلفة التي تعيشها الطفولة اليوم.

وذكرت من بين هذه التحديات الإقبال المبالغ فيه على الانترنات وتأثير التكنولوجيات الحديثة على خيال الطفل مما يحتم خلق البدائل وتناول هذه المسألة بأكثر عمق وجدية وفق تعبيرها.



ولفتت إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، والاشتغال على "الغزو الذكي للعالم الرقمي" للتخفيف من الآثار السلبية لشبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال، مشيرة في هذا السياق إلى ضرورة رقمنة الأدب خاصة وأن طفل اليوم يختلف عن طفل الأمس وحاجياته.

وترحمت الوزيرة في كلمتها بالمناسبة على أرواح أطفال غزة ونسائها ممن راحوا ضحايا الحرب في فلسطين.



وأثنت في ختام كلمتها على مجهودات القائمين على جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل منذ 15 سنة، معربة عن استعداد الوزارة لدعم هذه التظاهرة العريقة في السنوات المقبلة.