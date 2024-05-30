Babnet

البنك المركزي يحذّر من خدمات مالية معروضة على مواقع التّواصل الاجتماعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/665868c7db5348.79351437_pklejoifnmhgq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 30 Mai 2024 - 11:14 قراءة: 0 د, 31 ث
      
دعا البنك المركزي التونسي العموم إلى عدم الانخراط في العروض التّي تروّج لاقتناء بطاقات بنكيّة دوليّة على مواقع التّواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنّه أحاط السّلطات المختصّة علما بهذه الظاهرة.

واكد البنك المركزي التونسي، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، ان مصالحه عاينت " وجود العديد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لعروض اقتناء بطاقات بنكية دولية تتيح لمستعمليها القيام باقتناءات على مواقع التسوق الأجنبية وفتح حسابات بالعملة الأجنبية بالخارج".

...


وحثّ المركزي التونسي العموم كذلك على "تجنّب التعامل مع أصحاب هذه الحسابات تفاديا لمخاطر التّحيّل ولما تنطوي عليه هذه المعاملات من مخالفة صريحة للتّشريع وتراتيب الصرف الجاري بها العمل تجعلهم عرضة للتّتبعات الجزائية".




   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288472


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 18:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*