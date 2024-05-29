القصرين: إنطلاق أشغال حفر بئر عميقة بأولاد خليفة وقريبا حفر بئر أخرى بطرباخة (معتمد سبيطلة)

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أُعْطِيَتْ، أمس الثلاثاء، إشارة إنطلاق أشغال حفر بئر عميقة بمنطقة أولاد خليفة من عمادة المزارة، الراجعة بالنظر إلى معتمدية سبيطلة من ولاية القصرين، ومن المؤمل أن تستكمل في غضون 15 يوما وفق معتمد سبيطلة حاتم الرياحي.



وبين الرياحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حفر البئر تم في إطار إتفاقية مبرمة بين ولاية القصرين وجمعية الوسيط الخيري والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، مؤكدا أن الجمعية تكلفت بكافة مصاريف حفر البئر وتعهدت بتجهيزها وبإيصال الماء الصالح للشراب للمتساكنين، علما وأن تكلفة حفر بئر عميقة لا تقل عن 50 ألف دينار .





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وكشف المسؤول المحلي من جهة أخرى على أن جمعية "الوسيط الخيري" تعهدت أيضا بأن تتحول إلى منطقة طربخانة من عمادة سمامة في معتمدية سبيطلة، فور استكمال أشغال حفر بئر منطقة أولاد خليفة وتجهيزها وربط متساكنيها بمياه الشرب، لحفر بئر بها وتمكين متساكنيها من حقهم في هذا المرفق الحيوي.

جدير بالذكر أن جمعية "الوسيط الخيري" هي جمعية خيرية تتموية تونسية تأسست سنة 2018 وهي تعمل على ترسيخ مبادئ التكافل الإجتماعي، وقد تكلفت سابقا بحفر عدد من الآبار العميقة ببعض المناطق الريفية النائية التي تفتقر لمياه الشرب ضمن مشروعها "سقيا إلخير" على غرار منطقة بوقرين من معتمدية مكثر في ولاية سليانة.