وزيرة الأسرة تقرر نقلة ثلاثة إطارات من المندوبيّة الجهويّة بنابل

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قررت وزيرة الأسرة والمرأة والطفّولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الثلاثاء إثر زيارة فجئيّة لمقرّ المندوبيّة الجهويّة لشؤون الأسرة والمرأة بنابل نقلة ثلاثة إطارات منها، على أن تتولى التفقدية العامة والادارة العامة للمصالح المشتركة موافاتها في أفضل الآجال بمقترحات لسد الشغورات في الخطط الوظيفية بالمندوبية بصفة عاجلة.



وقالت الوزارة في بلاغ إعلامي إن الوزيرة اتخذت "هذه التدابير الإدارية الفورية" لحوكمة أفضل للموارد البشرية وتنقية المناخ بالمندوبية.





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وجاء في البلاغ أن الوزيرة دعت في هذه الزيارة الفجئية إلى مضاعفة الجهود قصد اختصار الآجال وتحسين نسب تقدم انجاز مشاريع وبرامج الوزارة بولاية نابل، مشددة على أهمية الدور الرقابي الذي ستقوم به مصالح التفقّد بالوزارة لمتابعة وتقييم مدى اضطلاع مصالح المندوبيّة الجهويّة بمهامها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.





