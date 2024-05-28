تصفيات كاس العالم 2026:غدا الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب التونسي

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اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم انه سيتم غدا الاربعاء الاعلان عن قائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي الذين سيشاركون في التحضيرات استعدادا للقاءي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد كل من غينيا الاستوائية يوم 5 جوان بالملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس وضد ناميبيا يوم 9 جوان بملعب أورلاندو بجوهانسبورغ.



واضافت الجامعة، اليوم، عبر موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي انه سيتم نشر القائمة النهائية للاعبين الذين قرر الإطار الفني بقيادة منتصر الوحيشي دعوتهم وبرنامج التربص على الصفحة الرسمية للجامعة على الساعة الخامسة مساء.





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واضافت الجامعة ان التحضيرات الاولية للمنتخب التونسي قد انطلقت يوم 24 ماي الجاري في شكل تربص مفتوح بمشاركة عشرة لاعبين ينشطون خارج تونس الذين نزل الستار على موسمهم الرياضي ببلدان فرقهم.



وتجدر الاشارة الى ان تربص المنتخب الوطني التونسي سينطلق بعد غد الخميس بالعاصمة على أن يلتحق اللاعبون تباعا فور انتهائهم من التزاماتهم مع نواديهم.