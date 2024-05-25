الرابطة الافريقية لكرة السلة (الدور الترتيبي) : الاتحاد المنستيري يفوز على بيترو الانغولي 70-67 ويصعد لملاقاة هوبرز النيجيري او الديوانة السنغالي في ربع النهائي

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فاز الاتحاد الرياضي المنستيري على نادي بيترو دي لواندا الانغولي بنتيجة 70-67 في مباراة الدور الترتيبي ضمن المرحلة النهائية لكاس الرابطة الافريقية لكرة السلة التي تستضيفها العاصمة الرواندية كيغالي من 24 ماي الجاري الى 1 جوان المقبل.

وسيلاقي فريق عاصمة الرباط في الدور ربع النهائي المقرر يومي 26 و27 ماي المنهزم في المباراة التي ستجمع لاحقا بين ريفرز هوبرز النيجيري والديوانة السنغالي.

وكان ممثل كرة السلة التونسية ضمن ترشحه الى هذه المرحلة بعد ان انهى مشاركته في تصفيات مجموعة الصحراء بداكار في المركز الثالث خلف ريفرز هوبرز النيجيري ونادي الديوانة السنيغالي محققا 3 انتصارات امام كل من نادي الديوانة السنيغالي 75-69 والجيش الرواندي 83-70 وريفرز هوبرز النيجيري 73-62 مقابل ثلاث هزائم امام الجيش الرواندي 84-89 والديوانة السنيغالي 59-76 وريفرز هوبرز النيجيري 63-84.

وتقام نسخة 2024 من الرابطة الافريقية لكرة السلة بمشاركة ثمانية فرق هي الاهلي المصري (حامل اللقب) والفتح الرباطي المغربي وريفرز هوبرز النيجيري والديوانة السنيغالي وبيترو دي لواندا الانغولي والاتحاد المنستيري والاهلي الليبي ونمور كاب تاون الجنوب افريقي.



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وكان الزمالك المصري فاز بالنسخة الاولى من هذه البطولة سنة 2021 قبل ان يتوج الاتحاد المنستيري بالنسخة الثانية سنة 2022 فيما ظفر الاهلي المصري بلقب النسخة الثالثة سنة 2023.