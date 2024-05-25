Babnet

لأول مرة في تونس: عملية استئصال ورم في قاعدة الدماغ بالمنظار، عن طريق الأنف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66518b54c1c118.36187072_nkhlgpeqjimof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Mai 2024 - 07:54 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تواصل الفرق الطبّية التّونسيّة في المؤسسات الاستشفائية العمومية سلسلة نجاحاتها في مجال جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حيث تم يوم الجمعة، إجراء عملية جراحية دقيقة، للمرّة الأولى في تونس، لاستئصال ورم في قاعدة الدماغ باعتماد المنظار عن طريق الأنف، بقسم جراحة الأعصاب بالمستشفى.

وياتي هذا النجاح الطبي، ضمن التكوين في اختصاص جراحة الأعصاب بمشاركة خبراء ومختصين من ألمانيا، وفي إطار العمل على تطوير الطب المتقدم وضمن دروس تكوين الأطباء المختصين في جراحة الأعصاب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم.

...

وقد تمت هذه العملية بنجاح، حيث تم استئصال الورم كليّا دون مضاعفات أو الحاجة إلى الإنعاش بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة الأعصاب وقسم جراحة الأنف والحلق والحنجرة وقسم التخدير والانعاش، ومن المنتظر أن تغادر المريضة المستشفى في القريب العاجل.

وتم بث هذه العملية النوعية التي دامت قرابة الأربع ساعات مباشرة من قاعة العمليات إلى طلبة وأطباء جراحة الأعصاب وأطباء اختصاص الغدد الصماء واختصاص جراحة الحلق والأنف والحنجرة، بمدرج كلية الطب بالمنستير، بحضور مختصين وأطباء من تونس وعدد من الدول الأجنبية.

وسيتم، اليوم السبت بكلية الطب بالمنستير، تقديم محاضرات حول نوعية هذه العمليات الدقيقة لفائدة الطلبة والأطباء والمختصين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 288196


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 08:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*