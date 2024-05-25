لأول مرة في تونس: عملية استئصال ورم في قاعدة الدماغ بالمنظار، عن طريق الأنف

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تواصل الفرق الطبّية التّونسيّة في المؤسسات الاستشفائية العمومية سلسلة نجاحاتها في مجال جراحة الأعصاب بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، حيث تم يوم الجمعة، إجراء عملية جراحية دقيقة، للمرّة الأولى في تونس، لاستئصال ورم في قاعدة الدماغ باعتماد المنظار عن طريق الأنف، بقسم جراحة الأعصاب بالمستشفى.



وياتي هذا النجاح الطبي، ضمن التكوين في اختصاص جراحة الأعصاب بمشاركة خبراء ومختصين من ألمانيا، وفي إطار العمل على تطوير الطب المتقدم وضمن دروس تكوين الأطباء المختصين في جراحة الأعصاب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم.



وياتي هذا النجاح الطبي، ضمن التكوين في اختصاص جراحة الأعصاب بمشاركة خبراء ومختصين من ألمانيا، وفي إطار العمل على تطوير الطب المتقدم وضمن دروس تكوين الأطباء المختصين في جراحة الأعصاب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم.

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وقد تمت هذه العملية بنجاح، حيث تم استئصال الورم كليّا دون مضاعفات أو الحاجة إلى الإنعاش بفضل تضافر جهود الفرق الطبية وشبه الطبية بقسم جراحة الأعصاب وقسم جراحة الأنف والحلق والحنجرة وقسم التخدير والانعاش، ومن المنتظر أن تغادر المريضة المستشفى في القريب العاجل.



وتم بث هذه العملية النوعية التي دامت قرابة الأربع ساعات مباشرة من قاعة العمليات إلى طلبة وأطباء جراحة الأعصاب وأطباء اختصاص الغدد الصماء واختصاص جراحة الحلق والأنف والحنجرة، بمدرج كلية الطب بالمنستير، بحضور مختصين وأطباء من تونس وعدد من الدول الأجنبية.



وسيتم، اليوم السبت بكلية الطب بالمنستير، تقديم محاضرات حول نوعية هذه العمليات الدقيقة لفائدة الطلبة والأطباء والمختصين.

