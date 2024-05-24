منتدى التعليم العالمي بلندن يتيح فرصة لتونس لدفع الشراكة ودفع التعاون مع في المجال الجامعي والعلمي

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مثل منتدى التعليم العالمي 2024، الذي انعقد بلندن من 20 إلى 22 ماي الحالي، فرصة لتونس لدفع الشراكة ودفع التعاون في المجال الجامعي والعلمي.





فعلى هامش التظاهرة، اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مع وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهان على إبرام اتفاقية تعاون في المجال الجامعي بأقرب الآجال.



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وشدد بوكثير على التزام تونس بمواصلة دعم التعاون مع فلسطين من خلال مرافقة الجامعات الفلسطينية وتأمين الدروس لفائدة الطلبة الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي.



وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى التزام تونس بمواصلة تخصيص أهمّ حصة منح ومقاعد دراسية بالجامعة لفائدة دولة فلسطين والاستعداد لتطوير التعاون الجامعي والعلمي.



كما شكلت المشاركة التونسية في المنتدى فرصة لدفع الشراكة بين تونس وبريطانيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وريادة الأعمال واللغة الانجليزية وحركية الطلبة والأساتذة.



من جهة أخرى، سمح هذا المنتدى بالوقوف عل مدى التقدم في صياغة البرنامج الجديد للتعاون بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير وممثل البنك العالمي لويس بينفينيستي.



وسيركّز البرنامج الجديد للتعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مجالات التأقلم مع التغيرات المناخية والتحوّل الرقمي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي مع تعميم برامج التشغيلية والجودة والحوكمة والانفتاح الدولي.



وفي سياق متصل، أعربت نائبة رئيس شركة "مايكروسوفت" بايج جونسون، خلال لقاء جمعها بوزير العالي العالي والبحث العلمي، عن اهتمامها باحتضان تونس لمراكز خبرة في مجالات التكنولوجيا التربوية.



وعقد وزير التعليم العالي سلسلة من الاجتماعات والنقاشات عبر خلالها على عزم تونس على الاستثمار في التعليم وتوسيع مجال الشراكات الدولية وتعزيز مكانتها كوجهة جامعية دولية والدعوة المتواصلة على المستوى الدولي إلى نهج متوازن لحركية المهارات.