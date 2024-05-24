"المسبح البلدي بالبلفيدير سيكون جاهزا خلال موفى شهر اكتوبر القادم" (المدير العام للهندسة العسكرية)

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اكد العميد سامي الاندلسي مدير عام الهندسة العسكرية اليوم الجمعة ان اشغال اعادة تهيئة المسبح البلدي بالبلفيدير بالعاصمة ستنتهي في ظرف 6 اشهر من تاريخ بدايتها مضيفا انه من المنتظر ان يكون المسبح جاهزا خلال موفى شهر اكتوبر القادم.



واوضح العميد الاندلسي خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الدفاع الوطني لفائدة عدد من الصحفيين الى الادارة العامة للهندسة العسكرية بوادي الليل ان اشغال اعادة تهيئة المسبح البلدي بالبلفيدير من قبل الادارة العامة للهندسة العسكرية تاتي تنفيذا لاوامر رئيس الجمهورية، القائد الاعلى للقوات المسلحة، وستنتهي في الاجال التي تم تحديدها وهي 6 اشهر.





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واضاف ان الاشغال تقدمت بنسبة 15 بالمائة حاليا وشملت هدم الاجزاء والاسس غير الصالحة وستكون بقية الاشغال مطابقة لتعليمات القيادة من خلال المحافظة على جميع الخصائص المعمارية المميزة لمسبح البلفيدير حتى يعود بشكله السابق وبمواصفاته الاصلية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد ادى زيارة غير معلنة خلال شهر فيفري الماضي إلى المسبح البلدي بالبلفيدير كلّف على اثرها وزارة الدفاع الوطني بالإشراف على أشغال اعادة تهيئة هذه المنشاة الرياضية.