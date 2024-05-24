نابل: توقعات بتقديم 3800 عرض شغل في الايام الجهوية للتشغيل في القطاع السياحي بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين (رئيس ديوان وزير التشغيل)

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كشف رئيس ديوان وزير التشغيل والتكوين المهني، عبد القادر الجمالي، أنّه من المتوقع تقديم أكثر من 3800 عرض موطن شغل في اطار الدورة الثانية للايام الجهوية للتشغيل في القطاع السياحي التي انطلقت يوم الخميس بمعهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات من ولاية نابل والتي ستتواصل ايام 23 و 24 و 27 ماي بولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية ومدنين.



وابرز الجمالي، في تصريح اعلامي على هامش حضوره لفعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي بولاية نابل ان عروض الشغل المتوقعة متأتية من طلبات الشغل الفعلية التي عبّر عنها أصحاب النزل والمؤسسات السياحية والمقدرة بـ3800 عرض موطن شغل في استبيان انجز للغرض من بينها 649 عرض شغل في ولاية نابل.





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ولاحظ أن عروض الشغل شملت بالخصوص اختصاصات الفندقة والمطبخ وخدمات الطوابق، مبرزا أن اعمال اليوم الجهوي بمركز التكوين السياحي بالحمامات تسير بسلاسة انطلاقا من تسجيل طالبي الشغل، والتعرف على العروض التي سيترشحون لها، لتشفع بلقاءات مباشرة بين طالب الشغل والمؤسسة السياحية الراغبة في انتدابه.

وأضاف ان تنظيم وزارة التشغيل والتكوين المهني لهذه الايام الجهوية بالتعاون مع وزارة السياحة ومهنيي القطاع تأتي في اطار التناغم بين الوزارتين بهدف تكثيف فرص تشغيل الشباب، وتلبية طلبات الشغل التي يحتاجها القطاع السياحي من اجل تحقيق المصلحة الوطنية والمساهمة في دعم وزارة السياحة على تحقيق اهدافها للجودة الشاملة في القطاع السياحي، ومزيد الارتقاء بمستوى الخدمات المسداة في القطاع بما يساهم في تعزيز جاذبية الوجهة السياحية التونسية.



وأوضح أن تدخّل وزارة التشغيل والتكوين المهني يبرز أيضا من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ودورها في تنشيط سوق الشغل من أجل تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية من مواطن الشغل، وربط الصلة بين عارض الشغل وطالب الشغل، مبرزا ان تنظيم الايام الجهوية جاء بعد انجاز استبيان للتعرف على حاجيات القطاع شاركت فيه اكثر من 185 مؤسسة سياحية من بينها 145 نزل، بالاضافة الى عدد هام من المطاعم السياحية ووكالات اسفار.

وأشار رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بنابل، عبد الكريم الهرقلي، من جهته في تصريح لوكالة "وات"، الى ان اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي شهد حضور عدد كبير من الباحثين عن شغل والذين توفرت لهم الفرصة للاختيار من بين أكثر من 600 عرض شغل قدمتها نحو 40 مؤسسة سياحية، والالتقاء في اطارات محادثات مباشرة مع ممثلي المؤسسات السياحية الراغبة في انتدابهم، مضيفا قوله إنّ انطباعات المشاركين من عارضي الشغل والباحثين عن شغل " جد ايجابية وتعد مؤشرا هاما لنجاح اليوم الجهوي للتشغل".

وأكّدت مديرة معهد التكوين في مهن السياحة بالحمامات، بسمة درغام، من جانبها، أن احتضان المعهد لفعاليات اليوم الجهوي للتشغيل في القطاع السياحي وفّر فرصة كبيرة لربط الصلة بين الباحثين عن شغل من المتخصصين في المهن السياحية والمؤسسات السياحية التي تبحث عن كفاءات متخصصة لتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية خاصة في فترة الاعداد للموسم السياحي، مؤكدة أن "اليوم الجهوي عرف نجاحا كبيرا في ظل العدد الكبير لعروض الشغل المتوفرة والاقبال الهام لطالبي الشغل".

وأشارت الى أنّ عروض الشغل المعروضة تراوحت بين 10 و 20 عرض شغل بالنسبة لكل مؤسسة سياحية واغلبها تعلقت بمواطن شغل لفائدة اصحاب شهائد التكوين المختص في القطاع السياحي بما يعدّ مؤشرا على أهمية التكوين السياحي لتوفير الكفاءات واليد العاملة المتخصصة التي يحتاجها القطاع لتحقيق شعار الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية" وفق تعبيرها، معتبرة أنّ اختصاص الطوابق يبقى من أكثر الاختصاصات التي يطلبها القطاع والتي تؤكد الحاجة لتشجيع الشباب على الاقبال على هذا الاختصاص المطلوب بصفة كبيرة في سوق الشغل السياحية.