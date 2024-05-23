وزير السياحة يعلن الإطلاق الرسمي لهيكل التصرف في الوجهة السياحية تونس - قرطاج

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اطلقت وزارة السياحة والصناعات التقليدية، رسميا هيكل التصرف في الوجهة السياحية تونس - قرطاج، وهو هيكل مستقل يعنى بالتصرف والترويج لهذه الوجهة الهامة في حوض المتوسط والتي تجمع مقومات حضارية وثقافية متعددة ومخزون تراثي متميز .



وكشف وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الذي اعلن، الثلاثاء بفضاء النجمة الزهراء بسيدي بوسعيد، رسميا عن اطلاق هيكل التصرف في الوجهة تونس - قرطاج، أنّ الوزارة تعمل على إطلاق هياكل سياحية أخرى بمختلف مناطق الجمهورية تجسيما لاستراتيجية تنمية السياحة التونسية التي تنفذها وزارة الاشراف لتنويع العرض السياحي وتطوير السياحة المستدامة والمسؤولة.





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وقال بلحسين، إنّ الدور الأساسي لهيكل التصرف في الوجهة تونس - قرطاج، يتمثل في توجيه وتنسيق أنشطة مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع السياحي على المستوى المحلي و الجهوي كجزء من استراتيجية متماسكة نحو بلوغ هدف مشترك، ألا وهو ضمان القدرة التنافسية واستدامة الوجهة السياحية، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة السياحة، مساء امس الاربعاء.



وأشار الوزير إلى أن اطلاق هيكل التصرف في وجهة تونس قرطاج، وهو خامس هيكل يتم احداثه بإشراف وزارة السياحة بعد وجهات الظاهر وجربة وزغوان والمهدية، يمثل مرحلة هامة جدا في تطوير السياحة التونسية خاصة وأن هذا المشروع الذي وصفه بـ"الطموح والمميز بحوكمة جديدة وبمشاركة فعّالة لكل الفاعلين في القطاع" يهدف الى دعم هذه الوجهة لجعلها من أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط وأكثر تنافسية.



يشار إلى أن مشروع "هيكل التصرف في الوجهة تونس قرطاج" مدعم من طرف مشروع تطوير السياحة المستدامة، الذي أطلقته وزارة السياحة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، والممول بالشراكة بين الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي في اطار مشروع "تونس وجهتنا".





يذكر ان الاتفاق على التمديد في برنامج " تونس وجهتنا " لتدعيم السياحة التونسية المستدامة والمسؤولة، كان محور لقاء جمع وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، يوم 2 فيفري 2024 ببروكسال، بالمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيليي



وعبر وزير السياحة، عن رغبة الجانب التونسي في مواصلة التعاون في إطار هذا البرنامج بما يمكن من تدعيم الاستراتيجية الوطنية للسياحة في أفق 2035 التي وضعتها وزارة السياحة لتطوير الوجهة السياحية التونسية وجعلها أكثر تنافسية.



وحقق برنامج "تونس وجهتنا" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي للفترة 2019-2024 ، نتائجا ملموسة على مستوى تنويع العرض السياحي وتحسين جودة المنتوج السياحي وساهم في استعادة القطاع السياحي لعافيته بعد الصعوبات التي واجهته خلال فترة كوفيد19 ، وفق وزارة السياحة.

