بطولة العالم لالعاب القوى لذوي الاعاقة: برونزية لمروى البراهمي في دفع الجلة

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أحرزت التونسية مروى البراهمي اليوم الأربعاء ميدالية برونزية في مسابقة دفع الجلة )فئة أف 32( ضمن منافسات اليوم السادس لبطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاعاقة الجارية حاليا بمدينة كوبي اليابانية.



وسجلت مروى البراهمي رمية قدرها 5م و93 متر فيما عادت الميدالية الذهبية للبرازيلية ايلينا اوليفيرا برمية بلغت 7م و74. اما الميدالية الفضية فقد كانت من نصيب الروسية ايفجانيا غالاكتيونوفا برمية قدرها 6م و97.

وهي الميدالية الثانية في رصيد مروى البراهمي في هذه البطولة العالمية بعد احرازها فضية رمي الصولجان لفئة 32.



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وحلت التونسية الاخرى سعيد النايلي في المرتبة السادسة برمية قدرها 5م و31. كما اكتفت الرامية جيهان عزيز بالمركز السادس في مسابقة رمي الجلة (فئة اف 46) برمية بلغت 10 امتار و71.



وحصدت العناصر الوطنية الى حد الان 12 ميدالية موزعة بين 3 ذهبية عن طريق وليد كتيلة في سباق 100 متر كراسي (فئة تي 34) وياسين قنيشي في دفع الجلة (فئة اف 36) وروعة التليلي في دفع الجلة (فئة اف 41) و4 فضية بواسطة وليد كتيلة في سباق 400 متر كراسي (فئة تي 34) ومروى براهمي في رمي الصولجان (فئة اف 32) ورؤي الجبابلي في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وروعة التليلي في رمي القرص (فئة اف 41) و5 برونزية عن طريق نضال الخليفي في سباق 400 متر (فئة تي 53) وسمية بوسعيد في سباق 1500 متر (فئة تي 13) وأحمد بن مصلح في دفع الجلة (فئة اف 37) وامان الله التيساوي في سباق 400 متر (فئة تي 37) ومروى البراهمي في دفع الجلة (فئة أف 32 ).



وللاشارة، تشارك في هذه البطولة العالمية ب16 رياضيا ورياضية هم روعة التليلي ووليد كتيلة ورجاء الجبالي ورؤي الجبابلي وسمية بوسعيد وأحمد بن مصلح ويسرى بن جمعة وياسين الڨنيشي ونورهان بالحاج سالم وبشير عقوبي وجيهان عزّيز وآمان الله التيساوي وسعيدة النايلي ومحمد نضال الخليفي وسمر بن كعلاب ومروى البراهمي.