هيئة الانتخابات:اجراء قرعة التناوب بالمجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ابتداء من 1 جوان القادم

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اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انها تعتزم اجراء القرعة الدورية الاولى المتعلقة بالتناوب في المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية ابتداء من 1 جوان 2024، وذلك تجسيما للتناوب الذي ينص عليه القانون وتبعا لاكتمال تركيبة جميع المجالس المنتخبة محليا وجهويا وعلى صعيد الاقاليم.



وتعلقت آخر هذه الاجراءات لاكتمال تركيبة مجالس الاقاليم، باجراء انتخابات جزئية لاعضاء مجلسي اقليمين، (الاول والرابع) الممثلين للمجلس الجهوي بتوزر والمجلس الجهوي بجندوبة، والتي صادقت هيئة الانتخابات على نتائجها مؤخرا وفق ما ورد في محضر جلسة اجتماع مجلس الهيئة والمؤرخ في 13 ماي الجاري وارد بالعدد الاخير من الرائد الرسمي (عدد 63)





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وتاتي القرعة المتعلقة بالمجالس الجهوية تطبيقا لما ورد بالمرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم، حيث نص الفصل 32 منه على ان "تنظّم عمليّة قرعة لاختيار ممثّل عن المجلس المحلّي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر، ويتداول على عضويّة المجلس الجهوي أعضاء المجالس المحلّية لمدّة ثلاثة أشهر باعتماد القرعة. ولا يُشارك في القرعة العضو الذي انتهت مدّة تمثيليّته

كما نص الفصل 33 من المرسوم على ان يتمّ التداول على رئاسة المجلس الجهوي تباعا لمدّة ثلاثة أشهر بالقرعة ولا يُشارك في القرعة رئيس المجلس الذي انتهت مدّة رئاسته.



وبخصوص رئاسة المجالس المحلية فقد نص الفصل 31 من المرسوم المذكور على ان يتولّى رئاسة المجلس المحلّي، إثر الانتخابات، الفائز بأكبر عدد من الأصوات ويتمّ التداول على رئاسة المجلس تباعا لمدّة ثلاثة أشهر بالقرعة.



يشار إلى أنّ انتخابات أعضاء المجالس المحلّية تمّت عن طريق الاقتراع المباشر للمواطنين (على مرحلتين في ديسمبر 2023 وفيفري 2024 ) ثمّ وقع إجراء قرعة من بينهم لاختيار أعضاء المجالس الجهوية التي تمّ الاعلان عن تركيبتها في 2 مارس 2024، نظمت اثرها هيئة الانتخابات، انتخابات مجالس الاقاليم (5أقاليم) من بين أعضاء المجالس الجهويّة.



وقد توّج هذا المسار بانتخابات المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكّون من 77 عضوا من بينهم 72 عضوا يمثّلون المجالس الجهويّة و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم.