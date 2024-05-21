توننداكس يسجل زيادة بنسبة 0،6 بالمائة في إقفال الثلاثاء

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تمكّن توننداكس من المضي قدما للحصّة الثالثة على التوالي وزاد بنسبة 0،6 بالمائة في إقفال معاملات، الثلاثاء، وبلغ مستوى 9296،3 نقطة، في ما قدّرت المعاملات ب8،3 مليون دينار، وفق مؤشرات الوسيط بالبورصة "التونسيّة للأوراق المالية".



وتصدّر سهم الشركة التونسيّة للسيّارات قائمة الإرتفاعات وزادت قيمته بنسبة 5،1 بالمائة وأقفل عند 20،500 دينار، دون أن تتجاوز المعاملات على السهم الألف دينار.





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وارتفع سعر سهم البنك العربي لتونس بنسبة 2،9 بالمائة وأنهى الحصّة عند مستوى 3،190 دينار. وتمكن السهم من جذب مبادلات بقيمة 127 ألف دينار.



وكان سهم بي هاش بنك من بين الأسهم الأضعف أداء، خلال الحصّة، وتراجع سعره بنسبة 4،4 بالمائة (3،260 دينار). وجذب السهم معاملات بقيمة 31 ألف دينار.



وكان سهم الشركة التونسيّة للبنك ضحية موجة بيع وفقد 1،9 بالمائة من قيمته وأنهى الحصّة عند سعر 3،180 دينار. وقدّرت المبادلات على السهم 124 ألف دينار.



وكان سهم بنك الأمان الأكثر حركية واستحوذ على مبادلات بقيمة 3،1 مليون دينار من إجمالي المعاملات للحصّة. وأقفل السهم عند سعر 40 دينارا بعد أن سجل زيادة بنسبة 0،5 بالمائة.