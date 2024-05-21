ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين في مباراتين وديتين قبل كوبا أمريكا

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أعلنت الأرجنتين تشكيلة مؤلفة من 29 لاعبا بقيادة ليونيل ميسي لخوض آخر مباراتين وديتين قبل انطلاق مسابقة كوبا أمريكا لكرة القدم لكن باولو ديبالا المصاب كان أبرز الغائبين.



وستواجه الأرجنتين منتخب الإكواتور في التاسع من جوان في شيكاغو وبعد خمسة أيام أخرى ستلعب مع غواتيمالا في واشنطن.





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وسيتعين على المدرب ليونيل سكالوني استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة للوفاء بالحد الأقصى المسموح به من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) وهو 26 لاعبا في كوبا أمريكا التي تبدأ في 20 جوان.

وإضافة إلى ميسي وأنخيل دي ماريا ونيكولاس أوتامندي وغيرهم من اللاعبين الذين فازوا بكأس العالم 2022 في قطر، ضم سكالوني الرباعي الشاب ليوناردو باليردي وفالنتين باركو وأليخاندرو غارناتشو وفالنتين كاربوني.

وسيكون ديبالا مهاجم روما أبرز الغائبين بعد عدة إصابات أبعدته عن المباريات الدولية السابقة.



وتستهل الأرجنتين مشوارها في كوبا أمريكا بمواجهة كندا في 20 جوان ثم تلاقي الشيلي بعدها بخمسة أيام فبيرو في 29 جوان.

وتستمر البطولة في الولايات المتحدة حتى 14 جويلية.