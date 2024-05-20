سليانة: وفد من وزارة البيئة ومرصد الصحراء والساحل يؤدي زيارة ميدانية إلى الحديقة الوطنية بجبل السرج

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أدّى وفد من وزارة البيئة ومرصد الصحراء والساحل وعدد من مكوّنات المجتمع المدني، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية إلى الحديقة الوطنية بجبل السرج، وذلك للتعرف على ثراء الموروث الثقافي والطبيعي الذي تزخر به الجهة وفي إطار دعم التنوع البيولوجي والاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي.



وبيّن ممثل إدارة الايكولوجيا والأوساط الطبيعية بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة، محمد بن سعيد، في تصريح لصحفية وات"، أن الزيارة تتنزل في اطار متابعة مشروع "تطوير أسس محاسبة رأس المال الطبيعي من أجل التنمية الستدامة القائمة على السياحة بالمشاهد الطبيعية"، والذي ينجز من طرف مرصد الصحراء والساحل بالتنسيق مع وزارة السياحة، قصد متابعة مؤشرات مبتكرة لأنظمة المحاسبة المالية لرأس المال الطبيعي، ودمجه ضمن التخطيط التنموي لتعزيز مرونة المؤسسات، وتقليل المخاطر وحماية البيئة ومواردها الطبيعية.

وأكد، بالمناسبة، على أهمية الحديقة الوطنية بجبل السرج لاحتوائها على غزال الأطلس، وأشجار الدل والصنوبر الحلبي، بما من شأنه دعم وتثمين المنتوج السياحي بالجهة.



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من جهته، أشار ممثل مرصد الصحراء والساحل، نبيل حمادة، إلى دور السياحة الايكولوجية في التعريف بمخزون الجهة، وإلى قدرة محمية جبل السرج على تصبح موقعا جاذبا للسياح المهتمين بالجانب البيئي والإيكولوجي.

ومرصد الصحرا والساحل هو منظمة إقليمية تعمل لصالح الدول الافريقية بهدف مساعدتها على تأثيث سياسات بيئية وعلى التصرف الحكيم في الموارد الطبيعية في علاقة بالتغيرات المناخية.

من جهته، أفاد الدليل السياحي، خليفة الجعيدي، بأنّ ولاية سليانة تحتوي سلسلة جبلية ثريّة ومتميزة لمحبي التجوال والرياضات الجبلية، إضافة إلى مغارة عين الذهب بمعتمدية سليانة الجنوبية التي تمثّل أحد روافد التنمية بالجهة لاستقطابها زوارا من ولايات مجاورة و من خارج تونس.

يشار الى أن الوفد أدى أيضا زيارة إلى المتحف البيئي لحديقة جبل السرج وغزال الأطلس ومن المنتظر أن يزور بعد ظهر اليوم شجرة الدل أو"القبقب".