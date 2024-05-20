الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 22 والخميس 23 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :



الاربعاء 22 ماي 2024

ملعب سليمان



...



مستقبل سليمان - مستقبل المرسى

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان



الخميس 23 ماي 2024

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي - قوافل قفصة

ملعب المتلوي

نجم المتلوي - الاولمبي الباجي