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الرابطة 1 (مرحلة تفادي النزول): برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة

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Publié le Lundi 20 Mai 2024 - 14:16 قراءة: 0 د, 24 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات مرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستدور يومي الاربعاء 22 والخميس 23 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر :

الاربعاء 22 ماي 2024
ملعب سليمان
...

مستقبل سليمان - مستقبل المرسى
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
اتحاد تطاوين - اتحاد بن قردان

الخميس 23 ماي 2024
ملعب 15 اكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي - قوافل قفصة
ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الاولمبي الباجي


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