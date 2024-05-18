Babnet

دورة تونس المفتوحة للتنس: الاسباني أوريول روكا باتايا يحرز لقب الفردي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66490223b22064.18919592_nheflqpgimjko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 18 Mai 2024 - 20:30 قراءة: 0 د, 30 ث
      
توّج اللاعب الاسباني أوريول روكا باتايا اليوم السبت بدورة تونس المفتوحة للتنس، في مسابقة الفردي، اثر فوزه في الدور النهائي على الفرنسي فالونتين روير بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و 7-5.

وفي مسابقة الزوجي، توّج الثنائي المكوّن من البريطاني ماركوس ويليس والأرجنتيني فيديريكو غوميز باللقب بتغلبهما على الثنائي التشيكي المكوّن من باتريك ريكل ومايكل فربنسكي بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 4-6 و6-1 و10-6.

...

يذكر أنّ دورة تونس المفتوحة للتنس في نسختها الثامنة عشرة، كانت قد شهدت مشاركة أكثر من 30 لاعبا من 23 دولة، وهي ذات 75 نقطة، ومصنفة ضمن مسار بطولات التحدي، وتناهز قيمة جوائزها المالية خلال هذا العام 82 ألف دولار.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 287834


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*