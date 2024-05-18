دورة تونس المفتوحة للتنس: الاسباني أوريول روكا باتايا يحرز لقب الفردي

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توّج اللاعب الاسباني أوريول روكا باتايا اليوم السبت بدورة تونس المفتوحة للتنس، في مسابقة الفردي، اثر فوزه في الدور النهائي على الفرنسي فالونتين روير بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و 7-5.



وفي مسابقة الزوجي، توّج الثنائي المكوّن من البريطاني ماركوس ويليس والأرجنتيني فيديريكو غوميز باللقب بتغلبهما على الثنائي التشيكي المكوّن من باتريك ريكل ومايكل فربنسكي بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 4-6 و6-1 و10-6.





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يذكر أنّ دورة تونس المفتوحة للتنس في نسختها الثامنة عشرة، كانت قد شهدت مشاركة أكثر من 30 لاعبا من 23 دولة، وهي ذات 75 نقطة، ومصنفة ضمن مسار بطولات التحدي، وتناهز قيمة جوائزها المالية خلال هذا العام 82 ألف دولار.