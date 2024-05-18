مدنين: إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية جربة ميدون ومؤسسات سياحية من أجل تهيئة وتجميل المحيط السياحي بميدون

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أمضت بلدية جربة ميدون بمدنين، اليوم السبت، اتفاقية شراكة مع عدد من المؤسسات السياحية المنتصبة بالمنطقة، تقضي بتهيئة وتجميل المحيط السياحي بجربة ميدون، وذلك في اطار تنفيذ مشاريع التهيئة والتجميل الحضري ولا سيما البرنامج الوطني للرعاية الخضراء الذي يُعنى بتهيئة وصيانة المساحات الخضراء.



وتخصّ الاتفاقية مبدئيا 10 منشآت سياحية انخرطت طوعيا في هذا المجهود، على ان تتسع لتشمل مؤسسات سياحية اكبر في معتمدية ميدون، وستنسج على منوالها بقية المعتمديات السياحية بولاية مدنين في مرحلة مقبلة، وفق ما صرّح والي الجهة سعيد بن زايد لدى اشرافه على حفل توقيع الاتفاقية.

وأكد الوالي، في تصريح لصحفية "وات"، أنّ هذه التجربة تعدّ نموذجية باعتبارها ستثمن جهود البلدية والمؤسسات السياحية، وتساهم في تعزيز تعاونها في التدخل في مساحات خضراء والعناية بها، وتهيئة المحيط الخارجي للمؤسسة السياحية دون أن تتخلى البلدية عن مهامها، مع تشريك متدخلين آخرين حسب نوع التدخل (تنوير، تشوير...)، وذلك تنفيذا لرغبة مشتركة في العناية بالمحيط ونظافته وجماليته.



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من جانبه، قال المندوب الجهوي للسياحة، هشام المحواشي، إن هذه الاتفاقية تندرج في إطار المجهود الوطني للنظافة والعناية بالبيئة وجمالية المحيط، وتكرّس انخراط القطاع السياحي في هذا الجهد كعنصر مهم لجودة الحياة.

وأضاف أنّ هذه الاتفاقية ستفتح تعاونا وشراكة ناجعين بين المؤسسات السياحية والبلدية من حيث التدخل في المحيط المباشر للمؤسسة السياحية (تقليم الاشجار، والنظافة، ودهن حواشي الارصفة، والعناية بالمفترقات) في فترة مهمة يجري الاستعداد خلالها للموسم السياحي الذي يؤمل أن يكون واعدا، حسب قوله.

واعتبر عدد من المسؤولين بالمؤسسات السياحية، لدى إمضائهم هذه الاتفاقية، أنها بادرة مهمة تساهم في تضافر الجهود للعناية بنظافة وجمالية المحيط ما يخلق تجانسا وملاءمة بين الجمالية والنظافة داخل المؤسسة السياحية ومحيطها الخارجي، مؤكدين حرصهم على العمل والانخراط في هذا المجهود من أجل تحقيق الاهداف المرجوة حتى تكون التجربة نموذجية وتنسج على منوالها بلديات ومؤسسات سياحية أخرى.