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إحالة 12 شخصا على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب في قضية "التأمر على أمن الدولة 2"

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Publié le Vendredi 17 Mai 2024 - 17:03 قراءة: 1 د, 6 ث
      
قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، احالة 12 متهما على القضاء، من بينهم قياديون في حركة النهضة، من أجل تهم ذات صبغة ارهابية، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

وصرح الطرخاني، بأن دائرة الاتهام المذكورة، قررت أمس الخميس، إحالة كل من منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (صهر رئيس حركة النهضة)، وشهرزاد عكاشة وأحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا ادريس ومعاذ الخريجي وماهر زيد ومحمد فتحي العيادي ومحمد الصامتي، (جميعم في حالة فرار)، على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اضافة الى إحالة متهمين إثنين آخرين في حالة سراح (لم يحدد هويتهما)، وذلك فيما يعرف اعلاميا بـ "قضية التآمر على أمن الدولة 2 "، حسب تعبيره.

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وأكد أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من "أجل عدة تهم ذات صبغة إرهابية"، مضيفا أن دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الافراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف إلى حد الآن على ذمة هذه القضية، والمودع بالسجن منذ سبتمبر 2023.
يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، كان قد أصدر في شهر سبتمبر الماضي بطاقة ايداع بالسجن في حق منذر الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب منسوب اليه، ووجهت له تهم تتعلق بعدم الاشعار عن ارتكاب جرائم ارهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للاضرار بمصالح الدولة التونسية.


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