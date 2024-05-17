جلسة عمل بمقر وزارة التشغيل تناقش مشروع دليل مرافقة الشركات الأهلية

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تم أمس الخميس الإتفاق على تنظيم دورة تكوينية لفائدة مستشاري التشغيل حول آلية المرافقة الخصوصية للشركات الأهلية، وذلك خلال جلسة عمل عقدها كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شـوّد بمقر الوزارة بعدد من إطارات الوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وفضاء المبادرة بأريانة حسب بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحتها على فيسبوك.



وأضاف أنه تم خلال هذه الجلسة التي، خصصت لمناقشة مشروع دليل مرافقة الشركات الأهلية، الاتفاق على تنظيم يوم إعلامي وتكويني حول مشروع دليل إحداث الشركات الأهلية لفائدة الإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني ومكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة.

وأكد كاتب الدولة بالمناسبة على خصوصية ملف الشركات الأهلية باعتباره مشروع وطني ونموذج تنموي جديد يتطلب معالجة خصوصية ومرافقة مشخصة لكل الشركات الأهلية وفقا لخصوصياتها.